В Киеве фиктивно из мужчин делали "преподавателей", чтобы "забронировать" их: организатор и его сообщники задержаны

Эксклюзив
11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Эксклюзив
09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма
12 сентября, 03:55
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно
12 сентября, 03:57
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб
12 сентября, 04:42
Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: что известно
12 сентября, 05:38
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории
11:31
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 12364 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 12480 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 24726 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 87006 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 60068 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Уильям, принц Уэльский
Кир Стармер
Кэтрин, принцесса Уэльская
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Ивано-Франковская область
Италия
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 30862 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 77646 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 40415 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 46461 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 111682 просмотра
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
Фокс Ньюс
Шахед-136
ЧатГПТ

В Киеве фиктивно из мужчин делали "преподавателей", чтобы "забронировать" их: организатор и его сообщники задержаны

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Украине обезврежена схема уклонения от мобилизации через фиктивные образовательные учреждения. Организатор и его сообщники задержаны, им сообщено о подозрении.

В Киеве фиктивно из мужчин делали "преподавателей", чтобы "забронировать" их: организатор и его сообщники задержаны

В Украине обезврежена масштабная схема, благодаря которой военнообязанные мужчины избегали службы в армии, получая "бронирование" через фиктивные образовательные учреждения. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Как пояснили в Офисе генпрокурора, житель Киева создал восемь "фиктивных" частных учебных заведений и зарегистрировал их на подставных лиц. 

Мужчины же получали документы, которые давали основания для бронирования от мобилизации, хотя фактически никакой образовательной деятельности такие заведения не осуществляли. Для имитации легальной занятости "работники" ежемесячно перечисляли "взносы", из которых частично уплачивались налоги и сборы, а другая часть - шла организатору

- сообщили в ОГП.

"Бронировал" призывников за 10 000 долларов: на коррупционной схеме разоблачен чиновник Минобороны11.09.2025, 11:15 • 2552 просмотра

Масштабные обыски провели в Виннице и в Киеве, в результате этого следователи обнаружили печати "учебных заведений", черновую бухгалтерию, документацию и электронные носители с доказательствами незаконной деятельности.

Организатор схемы, его бухгалтер и еще трое "директоров" псевдозаведений задержаны. Всем им сообщено о подозрении по статье о препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством ОГП и при оперативном сопровождении контрразведки.

От фальшивых студентов до переправ в лес: СБУ и полиция ликвидировали шесть схем уклонения от мобилизации11.09.2025, 13:52 • 3222 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Киев