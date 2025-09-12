В Киеве фиктивно из мужчин делали "преподавателей", чтобы "забронировать" их: организатор и его сообщники задержаны
Киев • УНН
В Украине обезврежена схема уклонения от мобилизации через фиктивные образовательные учреждения. Организатор и его сообщники задержаны, им сообщено о подозрении.
В Украине обезврежена масштабная схема, благодаря которой военнообязанные мужчины избегали службы в армии, получая "бронирование" через фиктивные образовательные учреждения. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Как пояснили в Офисе генпрокурора, житель Киева создал восемь "фиктивных" частных учебных заведений и зарегистрировал их на подставных лиц.
Мужчины же получали документы, которые давали основания для бронирования от мобилизации, хотя фактически никакой образовательной деятельности такие заведения не осуществляли. Для имитации легальной занятости "работники" ежемесячно перечисляли "взносы", из которых частично уплачивались налоги и сборы, а другая часть - шла организатору
"Бронировал" призывников за 10 000 долларов: на коррупционной схеме разоблачен чиновник Минобороны11.09.2025, 11:15 • 2552 просмотра
Масштабные обыски провели в Виннице и в Киеве, в результате этого следователи обнаружили печати "учебных заведений", черновую бухгалтерию, документацию и электронные носители с доказательствами незаконной деятельности.
Организатор схемы, его бухгалтер и еще трое "директоров" псевдозаведений задержаны. Всем им сообщено о подозрении по статье о препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством ОГП и при оперативном сопровождении контрразведки.
От фальшивых студентов до переправ в лес: СБУ и полиция ликвидировали шесть схем уклонения от мобилизации11.09.2025, 13:52 • 3222 просмотра