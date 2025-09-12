У Києві фіктивно із чоловіків робили "викладачів", щоб "забронювати" їх: організатора та його спільників затримано
Київ • УНН
В Україні знешкоджено схему ухилення від мобілізації через фіктивні освітні установи. Організатора та його спільників затримано, їм повідомлено про підозру.
В Україні знешкоджено масштабну схему, завдяки якій військовозобов’язані чоловіки уникали служби в армії, отримуючи "бронювання" через фіктивні освітні установи. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Як пояснили в Офісі генпрокурора, мешканець Києва створив вісім "фіктивних" приватних навчальних закладів та зареєстрував їх на підставних осіб.
Чоловіки натомість отримували документи, які надавали підстави для бронювання від мобілізації, хоча фактично жодної освітньої діяльності такі заклади не здійснювали. Для імітації легальної зайнятості "працівники" щомісяця перераховували "внески", з яких частково сплачувалися податки та збори, а інша частина - йшла організатору
Масштабні обшуки провели у Вінниці та в Києві, внаслідок цього слідчі виявили печатки "навчальних закладів", чорнову бухгалтерію, документацію та електронні носії з доказами незаконної діяльності.
Організатора схеми, його бухгалтера та ще трьох "директорів" псевдозакладів затримано. Усім їм повідомлено про підозру за статтею про перешкоджання діяльності Збройних Сил України, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ під процесуальним керівництвом ОГП та за оперативного супроводу контррозвідки.
