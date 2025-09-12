$41.310.10
Ексклюзив
11:55 • 12351 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 14052 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 14728 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 24701 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 16737 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 16012 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39005 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40090 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53058 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 86994 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
У Києві фіктивно із чоловіків робили "викладачів", щоб "забронювати" їх: організатора та його спільників затримано

Київ • УНН

 • 66 перегляди

В Україні знешкоджено схему ухилення від мобілізації через фіктивні освітні установи. Організатора та його спільників затримано, їм повідомлено про підозру.

У Києві фіктивно із чоловіків робили "викладачів", щоб "забронювати" їх: організатора та його спільників затримано

В Україні знешкоджено масштабну схему, завдяки якій військовозобов’язані чоловіки уникали служби в армії, отримуючи "бронювання" через фіктивні освітні установи. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Як пояснили в Офісі генпрокурора, мешканець Києва створив вісім "фіктивних" приватних навчальних закладів та зареєстрував їх на підставних осіб. 

Чоловіки натомість отримували документи, які надавали підстави для бронювання від мобілізації, хоча фактично жодної освітньої діяльності такі заклади не здійснювали. Для імітації легальної зайнятості "працівники" щомісяця перераховували "внески", з яких частково сплачувалися податки та збори, а інша частина - йшла організатору

- повідомили в ОГП.

"Бронював" призовників за 10 000 доларів: на корупційній схемі викрито посадовця Міноборони11.09.25, 11:15 • 2552 перегляди

Масштабні обшуки провели у Вінниці та в Києві, внаслідок цього слідчі виявили печатки "навчальних закладів", чорнову бухгалтерію, документацію та електронні носії з доказами незаконної діяльності.

Організатора схеми, його бухгалтера та ще трьох "директорів" псевдозакладів затримано. Усім їм повідомлено про підозру за статтею про перешкоджання діяльності Збройних Сил України, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ під процесуальним керівництвом ОГП та за оперативного супроводу контррозвідки.

Від фальшивих студентів до переправ у ліс: СБУ і поліція ліквідували шість схем ухилення від мобілізації11.09.25, 13:52 • 3222 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Київ