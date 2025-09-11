$41.210.09
"Бронював" призовників за 10 000 доларів: на корупційній схемі викрито посадовця Міноборони

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Працівник Департаменту мобілізації Міноборони викритий у корупційній схемі, пропонуючи відстрочку від мобілізації за 10 000 доларів. Йому загрожує до десяти років ув'язнення за пособництво в одержанні неправомірної вигоди.

"Бронював" призовників за 10 000 доларів: на корупційній схемі викрито посадовця Міноборони

Фігурант виступав посередником, тож наразі встановлюються інші учасники. Незаконна оборудка може обернутися ділку десятьма роками ув’язнення, акцентує Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Слідчі Главку поліції Києва викрили корупційну схему з незаконного отримання відстрочки від мобілізації слідчі. Під підозрою працівник Департаменту мобілізації Міністерства оборони, який пропонував чоловікам призовного віку за 10 000 доларів працевлаштування на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації. 

Правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України  – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням  неправомірної вигоди.

 Фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю

- інформує поліція.

Додається, що  виступав посередником у корупційній схемі та наразі встановлюються інші учасники. 

Нагадаємо 

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який обіцяв вплинути на ТЦК та СП за грошову винагороду. Першу частину грошової винагороди на суму в 3 тисячі доларів США він отримав в серпні поточного року. Його затримали під час отримання решти суми - 32 тисячі доларів.

На початку вересня 2025 року у Кропивницькому затримали секретаря ВЛК, яка за 2000 доларів США обіцяла чоловіку відстрочку від мобілізації.

Ігор Тележніков

Суспільство Кримінал та НП
Національна поліція України
Міністерство оборони України
Кропивницький
Київ