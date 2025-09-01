Обіцяла за 2000 доларів ухилитися від мобілізації: у Кропивницькому затримали секретаря ВЛК

Правоохоронні органи затримали у Кропивницькому секретаря ВЛК, яка за грошову винагороду сприяла чоловікам призовного віку ухилятись від мобілізації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону.

Деталі

Затримана працювала секретарем постійної військово-лікарської комісії при Кропивницькому міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Слідство встановило, що у серпні поточного року під час проходження військово-лікарської комісії до неї звернувся чоловік з проханням надати відстрочку від повістки на місяць, аби він встиг оформити бронювання.

Чоловік заявив, що працює на підприємстві критичної інфраструктури і йому потрібен час для оформлення бронювання. Свої "послуги" секретар ВЛК оцінила у 2000 доларів США - після одержання неправомірної вигоди її затримали працівники поліції і СБУ.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Дніпрі правоохоронці викрили схему визнання непридатності до служби за гроші. Двом особам повідомлено про підозру, вилучено близько 70 000 доларів США.