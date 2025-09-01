Обіцяла за 2000 доларів ухилитися від мобілізації: у Кропивницькому затримали секретаря ВЛК

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
06:45 • 7452 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 7364 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 12276 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 13942 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 20217 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 19510 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 51355 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 88589 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99328 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 113193 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 33967 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 33611 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 20474 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 18173 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 10756 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 7462 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 12278 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 13943 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 115128 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 245435 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Україна
Китай
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Індія
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 115987 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 248229 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 271008 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 267753 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 247278 перегляди
Фейкові новини
С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

Обіцяла за 2000 доларів ухилитися від мобілізації: у Кропивницькому затримали секретаря ВЛК

Київ • УНН

 • 50 перегляди

В Кропивницькому затримали секретаря ВЛК, яка за 2000 доларів США обіцяла чоловіку відстрочку від мобілізації. Їй повідомили про підозру за зловживання впливом, що передбачає до восьми років ув'язнення.

Обіцяла за 2000 доларів ухилитися від мобілізації: у Кропивницькому затримали секретаря ВЛК

Правоохоронні органи затримали у Кропивницькому секретаря ВЛК, яка за грошову винагороду сприяла чоловікам призовного віку ухилятись від мобілізації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону.

Деталі

Затримана працювала секретарем постійної військово-лікарської комісії при Кропивницькому міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Слідство встановило, що у серпні поточного року під час проходження військово-лікарської комісії до неї звернувся чоловік з проханням надати відстрочку від повістки на місяць, аби він встиг оформити бронювання.

Чоловік заявив, що працює на підприємстві критичної інфраструктури і йому потрібен час для оформлення бронювання. Свої "послуги" секретар ВЛК оцінила у 2000 доларів США - після одержання неправомірної вигоди її затримали працівники поліції і СБУ.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Дніпрі правоохоронці викрили схему визнання непридатності до служби за гроші. Двом особам повідомлено про підозру, вилучено близько 70 000 доларів США.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Дніпро (місто)
Служба безпеки України
Україна
Кропивницький