У Дніпрі викрито схему визнання непридатності до служби: за прискорення у "медсправах" пропонувалося 9 тис. доларів

Задокументовано отримання посадовцем десятків тис. грн за визнання військовозобов’язаного непридатним. Про підозру повідомлено посадовцю ВЛК та місцевій мешканці.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

У Дніпрі викрито схему визнання непридатності до служби за гроші. Про підозру повідомлено посадовцю ВЛК та місцевій мешканці - інформують прокурори.

В межах кримінального провадження задокументовано наступне:

за визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби та оформлення відповідного висновку ВЛК, посадовець, що фігурує у справі, отримав 60 тис. гривень;

за сприяння у направленні на додаткове медичне обстеження двох осіб з метою уникнення мобілізації - 2 тис. доларів США заступнику голови ВЛК одного з ОТЦК та СП м. Дніпро;

також викрито пропозицію посадовцю ВЛК: 9 тис доларів США за прискорення розгляду медичних справ 15 військовозобов’язаних та їх безперешкодне направлення до ВЛК. Остання очолювалась «необхідним лікарем» для подальшого прийняття рішення про визнання вказаних осіб не придатними до військової служби.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 114-1 КК України проведено ряд обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, виявлено та вилучено близько 70 тис доларів США, печатки медичних закладів та лікарів міста Дніпра з ознаками фіктивності та інші докази протиправної діяльності.

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