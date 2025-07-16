В Днепре разоблачена схема признания непригодности к службе: за ускорение в "медделах" предлагалось 9 тыс. долларов

Задокументировано получение должностным лицом десятков тысяч гривен за признание военнообязанного непригодным. О подозрении сообщено должностному лицу ВВК и местной жительнице.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

В Днепре разоблачена схема признания непригодности к службе за деньги. О подозрении сообщено должностному лицу ВВК и местной жительнице - информируют прокуроры.

В рамках уголовного производства задокументировано следующее:

за признание военнообязанного непригодным к военной службе и оформление соответствующего заключения ВВК, должностное лицо, фигурирующее в деле, получило 60 тыс. гривен;

за содействие в направлении на дополнительное медицинское обследование двух лиц с целью избежания мобилизации - 2 тыс. долларов США заместителю председателя ВВК одного из ОТЦК и СП г. Днепр;

также разоблачено предложение должностному лицу ВВК: 9 тыс. долларов США за ускорение рассмотрения медицинских дел 15 военнообязанных и их беспрепятственное направление в ВВК. Последняя возглавлялась «необходимым врачом» для дальнейшего принятия решения о признании указанных лиц непригодными к военной службе.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины проведен ряд обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, обнаружено и изъято около 70 тыс. долларов США, печати медицинских учреждений и врачей города Днепра с признаками фиктивности и другие доказательства противоправной деятельности.

Напомним

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