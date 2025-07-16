В Днепре разоблачена схема признания непригодности к службе: за ускорение в "медделах" предлагалось 9 тыс. долларов

$41.820.01
48.800.09
ukenru
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
12:12 • 2750 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
09:44 • 23743 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
09:05 • 48751 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
07:08 • 63648 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 78354 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 185970 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 232771 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 243902 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 107592 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
15 июля, 10:23 • 128743 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.9м/с
43%
744мм
Популярные новости
США и страны Европы установили дедлайн для нового ядерного соглашения с Ираном: детали16 июля, 06:00 • 58336 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 75459 просмотра
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
08:23 • 44267 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 35071 просмотра
Завершение российско-украинской войны: Китай назвал "единственный жизнеспособный вариант"10:55 • 22265 просмотра
публикации
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления11:57 • 12408 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 186004 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 111036 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 114270 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 232796 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Винницкая область
Харьковская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 35097 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 75487 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 59216 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 76511 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 105061 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136

В Днепре разоблачена схема признания непригодности к службе: за ускорение в "медделах" предлагалось 9 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В Днепре разоблачена схема признания непригодности к службе за деньги. Должностному лицу ВВК и местной жительнице сообщено о подозрении, изъято около 70 тыс. долларов США.

В Днепре разоблачена схема признания непригодности к службе: за ускорение в "медделах" предлагалось 9 тыс. долларов

Задокументировано получение должностным лицом десятков тысяч гривен за признание военнообязанного непригодным. О подозрении сообщено должностному лицу ВВК и местной жительнице.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

В Днепре разоблачена схема признания непригодности к службе за деньги. О подозрении сообщено должностному лицу ВВК и местной жительнице

- информируют прокуроры.

В рамках уголовного производства задокументировано следующее:

  • за признание военнообязанного непригодным к военной службе и оформление соответствующего заключения ВВК, должностное лицо, фигурирующее в деле, получило 60 тыс. гривен;
    • за содействие в направлении на дополнительное медицинское обследование двух лиц с целью избежания мобилизации - 2 тыс. долларов США заместителю председателя ВВК одного из ОТЦК и СП г. Днепр;
      • также разоблачено предложение должностному лицу ВВК: 9 тыс. долларов США за ускорение рассмотрения медицинских дел 15 военнообязанных и их беспрепятственное направление в ВВК. Последняя возглавлялась «необходимым врачом» для дальнейшего принятия решения о признании указанных лиц непригодными к военной службе.

        В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины проведен ряд обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, обнаружено и изъято около 70 тыс. долларов США, печати медицинских учреждений и врачей города Днепра с признаками фиктивности и другие доказательства противоправной деятельности.

        Напомним

        Председатель Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии разоблачен на продаже фальшивых справок с вымышленными болезнями.

        Правоохранители задержали 6 человек, которые организовали незаконное уклонение от мобилизации в Голосеевском РТЦК Киева.

        Председатель военно-врачебной комиссии задержан за организацию торговли документами о непригодности к службе.

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Криминал и ЧП
        Генеральный прокурор Украины
        Днепр
        Украина
        Киев
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9