У Кропивницькому викрили голову ВЛК, який торгував "білими" військовими квитками для ухилянтів
Київ • УНН
Голову військово-лікарської комісії затримано за організацію торгівлі документами про непридатність до служби. За півроку схема принесла ділкам понад мільйон гривень від призовників.
У Кропивницькому правоохоронці викрили голову військово лікарської комісії, який організував торгівлю "білими" військовими квитками. Про це заявив у ДБР, передає УНН.
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Слідчі з'ясували, що навесні очільник ВЛК налагодив протиправну схему одержання коштів від призовників. За визнання "непридатним" до служби чоловіки мали заплатити від 2 до 10 тисяч доларів США, залежно від складності оформлення документів.
До схеми фігурант залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації й ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов’язаних.
Таким чином чоловіки отримували довідки ВЛК про непридатність до військової служби із відповідним виключенням з військового обліку.
"Заробляла" на ухилянтах: затримано ексзаступницю голови Волинської ОВА11.09.24, 13:15 • 13381 перегляд
За оперативними даними, протягом пів року дії схеми ділки заробили на ухилянтах понад мільйон гривень.
11 вересня 2024 року голову ВЛК та спільницю правоохоронці затримали під час поділу оплати за черговий "білий" квиток. Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі
Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігурантів та встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб.
Нагадаємо
ДБР підозрює працівницю правоохоронних органів у сприянні незаконному перетину кордону до Польщі з 2022 року понад 30 чоловікам призовного віку.