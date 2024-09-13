В Кропивницком разоблачили главу ВВК, который торговал «белыми» военными билетами для уклонистов
Киев • УНН
Председатель военно-врачебной комиссии задержан за организацию торговли документами о непригодности к службе. За полгода схема принесла дельцам более миллиона гривен от призывников.
В Кропивницком правоохранители разоблачили председателя военно-врачебной комиссии, который организовал торговлю «белыми» военными билетами. Об этом заявил в ГБР, передает УНН.
Детали
Следователи выяснили, что весной глава ВВК наладил противоправную схему получения средств от призывников. За признание «непригодным» к службе мужчины должны были заплатить от 2 до 10 тысяч долларов США, в зависимости от сложности оформления документов.
К схеме фигурант привлек врача диспансера, которая искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы относительно имеющихся проблем со здоровьем военнообязанных.
Таким образом мужчины получали справки ВВК о непригодности к военной службе с соответствующим исключением с воинского учета.
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По оперативным данным, в течение полугода действия схемы дельцы заработали на уклонистах более миллиона гривен.
11 сентября 2024 года председателя ВЛК и сообщницу правоохранители задержали во время разделения оплаты за очередной «белый» билет. Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы
Сейчас сотрудники ГБР проводят обыски по месту работы фигурантов и устанавливают полный круг причастных к сделке лиц.
Напомним,
ГБР подозревает работницу правоохранительных органов в содействии незаконному пересечению границы в Польшу с 2022 года более 30 мужчинам призывного возраста.