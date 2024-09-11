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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Зарабатывала" на уклонистах: задержана экс-заместитель председателя Волынской ОГА

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 10:15  •  3023 просмотра

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СБУ разоблачила схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста на Волыни. Бывшая заместитель председателя ОВА организовала сделку, используя статус водителей гуманитарных грузов.

Служба безопасности ликвидировала на Волыни новую схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. По материалам дела, к организации сделки причастна бывшая заместитель председателя Волынской областной военной администрации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Во время пребывания на должности в ОВА фигурантка наладила механизм побега уклонистов под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов. Стоимость такой "услуги" составляла до 5 тыс. американских долларов с одного клиента,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для реализации "схемы" организатор привлекла директора местного благотворительного фонда, который устраивал военнообязанных водителями международных рейсов. Таким образом персональные данные военнообязанных вносили в информационную систему "Шлях", что позволяло им выехать за границу как "волонтерам".

Для поиска потенциальных клиентов и передачи денег фигурантка привлекла еще семерых сообщников.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия участников сделки и задержали организатора. Во время обысков в помещениях фигурантов изъяты мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас экс-чиновнице и ее сообщникам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное группой лиц по предварительному сговору);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная преступной организацией).

Сейчас экс-посадовица находится под стражей. Злоумышленнице и ее сообщникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Работника Одесского центра комплектования будут судить за вмешательство в базу "Оберіг". Он фиктивно изменил данные 138 военнообязанных, заработав около миллиона долларов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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