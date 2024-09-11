"Зарабатывала" на уклонистах: задержана экс-заместитель председателя Волынской ОГА

Служба безопасности ликвидировала на Волыни новую схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. По материалам дела, к организации сделки причастна бывшая заместитель председателя Волынской областной военной администрации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Во время пребывания на должности в ОВА фигурантка наладила механизм побега уклонистов под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов. Стоимость такой "услуги" составляла до 5 тыс. американских долларов с одного клиента, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для реализации "схемы" организатор привлекла директора местного благотворительного фонда, который устраивал военнообязанных водителями международных рейсов. Таким образом персональные данные военнообязанных вносили в информационную систему "Шлях", что позволяло им выехать за границу как "волонтерам".

Для поиска потенциальных клиентов и передачи денег фигурантка привлекла еще семерых сообщников.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия участников сделки и задержали организатора. Во время обысков в помещениях фигурантов изъяты мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас экс-чиновнице и ее сообщникам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное группой лиц по предварительному сговору);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная преступной организацией).

Сейчас экс-посадовица находится под стражей. Злоумышленнице и ее сообщникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Работника Одесского центра комплектования будут судить за вмешательство в базу "Оберіг". Он фиктивно изменил данные 138 военнообязанных, заработав около миллиона долларов.