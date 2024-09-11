"Заробляла" на ухилянтах: затримано ексзаступницю голови Волинської ОВА
Київ • УНН
СБУ викрила схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку на Волині. Колишня заступниця голови ОВА організувала оборудку, використовуючи статус водіїв гуманітарних вантажів.
Служба безпеки ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За матеріалами справи, до організації оборудки причетна колишня заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Під час перебування на посаді в ОВА фігурантка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів. Вартість такої "послуги" становила до 5 тис. американських доларів з одного клієнта,
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Зазначається, що для реалізації "схеми" організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів. У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи "Шлях", що дозволяло їм виїхати за кордон як "волонтерам".
Для пошуку потенційних клієнтів та передачі грошей фігурантка залучила ще сімох спільників.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників оборудки і затримали організаторку. Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності.
Наразі ексчиновниці та її спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією).
Зараз експосадовиця перебуває під вартою. Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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