На Волині за допомогу ухилянтам виїхати за кордон повідомили про підозру правоохоронниці

Працівниці правоохоронних органів повідомили про підозру у сприянні незаконному виїзді за кордон понад 30 чоловікам призовного віку у схемі з ціною за послугу у 3,5 тис. доларів, повідомили у ДБР у п'ятницю, пише УНН.

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"На Волині ДБР повідомило про підозру правоохоронниці, яка допомогла незаконно виїхати з України понад 30 чоловікам. (...) Працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України)", - ідеться у повідомленні.

За даними бюро, фігурантка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку.

"Ділки шукали "клієнтів" у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис. доларів США. Чоловіків доправляли до прикордонного пункту пропуску на Волині. Надалі, посадовиця не вносила відомостей про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Завдяки цьому, ухилянти без перешкод виїжджали за межі України", - розповіли у ДБР.

За даними слідства, "за такою схемою з 2022 року до Польщі потрапило понад 30 чоловіків".

Санкція інкримінованій посадовиці статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

"Також подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади", - вказали у ДБР.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

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