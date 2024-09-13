На Волыни за помощь уклонистам выехать за границу сообщили о подозрении правоохранительнице

Сотруднице правоохранительных органов сообщили о подозрении в содействии незаконному выезду за границу более 30 мужчинам призывного возраста в схеме с ценой за услугу в 3,5 тыс. долларов, сообщили в ГБР в пятницу, пишет УНН.

Детали

"На Волыни ГБР сообщило о подозрении правоохранительнице, которая помогла незаконно выехать из Украины более 30 мужчинам. (...) Сотруднице правоохранительного органа сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным бюро, фигурантка помогала преступной группе переправлять в Польшу мужчин призывного возраста.

"Дельцы искали "клиентов" в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США. Мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска на Волыни. В дальнейшем, чиновница не вносила сведений о них в автоматизированную систему обмена информацией по контролю лиц, пересекающих государственную границу. Благодаря этому, уклонисты беспрепятственно выезжали за пределы Украины", - рассказали в ГБР.

По данным следствия, "по такой схеме с 2022 года в Польшу попало более 30 мужчин".

Санкция инкриминируемой должностному лицу статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

"Также подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности", - указали в ГБР.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

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