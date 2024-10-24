Допомогли ухилитись від мобілізації понад тисячі чоловікам: у Києві викрито працівників районного ТЦК

Правоохоронці затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад 1,2 млн доларів готівкою та елітний автопарк. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР.

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Як повідомляється, працівники районного ТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району надавали "послуги" чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих — голова ВЛК — вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси, вказали в ДБР.

Цивільний підшукував клієнтів і збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. "Клієнтам" виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна такої "послуги" становила від 2 до 15 тисяч доларів.

Під час обшуків у них вилучили документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних.

Також було виявлено та вилучено понад 1,2 млн доларів та 45 тис. євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю приблизно 100 тис. дол. кожний.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру в організації, виконавстві та пособництві проханні та одержанні ними неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням (ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також повідомляється, що паралельно в цьому ж військкоматі було виявлено ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон.

Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

На даний час слідством досліджуються обставини щодо причетності до вчинення кримінальних правопорушень інших співробітників РТЦК та СП міста Києва, додали в ДБР.

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