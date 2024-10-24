Помогли уклониться от мобилизации более тысячи мужчинам: в Киеве разоблачили работников районного ТЦК

Правоохранители задержали трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева и трех гражданских, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн долларов наличными и элитный автопарк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

Как сообщается, работники районного ТЦК, а также председатель военно-врачебной комиссии этого же района оказывали "услуги" мужчинам, которые не имели желания проходить военную службу. Один из разоблаченных - председатель ВВК - уже имел подозрение за аналогичные действия, был отстранен от должности, но продолжил влиять на процессы, указали в ГБР.

Гражданский подыскивал клиентов и собирал необходимые документы и передавал их в РТЦК. "Клиентам" изготавливали пакет военно-учетных документов по их снятию и исключению с воинского учета. Цена такой "услуги" составляла от 2 до 15 тысяч долларов.

Во время обысков у них изъяли документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с воинского учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных.

Также было обнаружено и изъято более 1,2 млн долларов и 45 тыс. евро наличными. Кроме того, изъято 11 автомобилей премиум-класса стоимостью примерно 100 тыс. долл. каждый.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в организации, исполнительстве и пособничестве просьбе и получении ими неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, соединенной с вымогательством (ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Суд просят избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также сообщается, что параллельно в этом же военкомате было выявлено еще двух работников, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов фальшивые данные, которые позволяли уклоняться от военной службы и выехать за границу.

Им также сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

В настоящее время следствием исследуются обстоятельства о причастности к совершению уголовных преступлений других сотрудников РТЦК и СП города Киева, добавили в ГБР.

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