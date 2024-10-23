Очередную работницу МСЭК на Ривненщине подозревают в схеме выдачи фиктивных групп инвалидности
Киев • УНН
На Ровенщине разоблачена схема выдачи фиктивных групп инвалидности для уклонения от мобилизации. Невропатолог МСЭК за взятку в более 16 тыс. долларов назначала группы инвалидности «пациентам» с вымышленными диагнозами.
Сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды работнице МСЭК, которая была задействована в схеме по выдаче фиктивных групп инвалидности. Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 46-ровнянка, невропатолог МСЭК стала участницей масштабной схемы по получению фиктивной группы инвалидности, которую разоблачили на Ровенщине.
В прокуратуре напомнили, что три жительницы Ровенского района организовали схему, привлекая работницу МСЭК. За 16700 долларов США они обеспечивали фиктивное лечение вымышленных диагнозов, на основе которых, в конце концов, оформляли клиентам группы инвалидности для уклонения от мобилизации и возможности выезда за границу.
Работница МСЭК за отдельную плату отвечала за назначение нужному "пациенту" группы инвалидности.
Правоохранители установили все обстоятельства преступления от получения денег организаторами схемы до момента передачи их врачу комиссии в обмен на справку к акту осмотра МСЭК с определением группы инвалидности.
Во время обысков меченые купюры взятки обнаружили и изъяли у подозреваемой дома.
Напомним
Прокурор Алексей Олейник уволен с должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию. Продолжается служебное расследование относительно получения групп инвалидности прокурорами в Хмельницкой и других областях.
В ГБР сообщили, что будут расследовать случаи безосновательного предоставления инвалидности чиновникам. Будут проверять решения МСЭК по установлению инвалидности, возможны уголовные производства по различным статьям.
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