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ДБР про скандали з МСЕК: яке покарання очікує на посадовців

Київ • УНН

 • 31325 перегляди

ДБР розслідуватиме випадки безпідставного надання інвалідності посадовцям. Перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності, можливі кримінальні провадження за різними статтями.

ДБР про скандали з МСЕК: яке покарання очікує на посадовців

Державне бюро розслідувань відкриватиме кримінальні провадження у разі, якщо встановлять факт, що інвалідність дали безпідставно. Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.

Вона нагадала про справу коли викрили керівницю МСЕК та її сина, який обіймає посаду в управлінні Пенсійного фонду, на незаконному збагаченні та махінаціях з медичними документами.

"Виникає питання: звідки такі статки у людини, яка працює у державних органах? Їй оголошено підозру у незаконному збагаченні, зараз проводиться досудове розслідування. Ця тема залишається актуальною і для ДБР. Спочатку повномасштабного вторгнення правоохоронний орган виявляв правопорушення в різних органах за незаконне збагачення, на прикладі ТЦК – Одеського військкома, який наразі перебуває у СІЗО. Усі сфери, які впливають на обороноздатність нашої країни були в полі зору ДБР", - сказала вона.

За її словами, правоохоронним органам доручено рішення перевірити рішення цих медико-соціальних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

"За результатами перевірки, якщо будуть підозри, що людина працюючи в держорганах отримала інвалідність незаконно, то це буде підставою кримінального провадження. Це можуть бути різні статті Кримінального Кодексу України – підробка, шахрайство, незаконне збагачення і участь в організованій злочинній групі. Наша задача – довести цю справу до суду", - додала Сапьян.

Звільнені керівники профільного департаменту МОЗ, який відповідає за координацію діяльності МСЕК - Шмигаль22.10.24, 20:58 • 23265 переглядiв

Доповнення

Президент Володимир Зеленський назвав доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністра соціальної політики Оксани Жолнович під час засідання РНБО щодо порушень МСЕК, непереконливими.

Зеленський зазначав також, що повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України.

Після чого Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подав у відставку.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Костін
Державне бюро розслідувань України
Віктор Ляшко
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