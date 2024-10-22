Зеленський про доповіді Ляшка та Жолнович на засіданні РНБО щодо МСЕК: дуже непереконливі
Київ • УНН
Президент Зеленський назвав доповіді міністрів охорони здоров'я та соцполітики щодо порушень МСЕК непереконливими. Він вимагає ліквідувати МСЕК до кінця 2024 року та цифровізувати процеси експертизи.
Президент Володимир Зеленський назвав доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністра соціальної політики Оксани Жолнович під час засідання РНБО щодо порушень МСЕК, непереконливими, передає УНН.
Зеленський під час вечірнього звернення нагадав, що провів РНБО за численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців.
"Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована", - заявив Зеленський.
За його словами, була доповідь на РНБО голови Служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок і розслідувань, які вже тривають.
"Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я України та міністра соціальної політики України", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади.
Доповнення
Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.
Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.