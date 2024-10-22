Цифровізація процесів та реальна перевірка декларацій членів МСЕК: Зеленський про результати засідання РНБО
Київ • УНН
Президент Зеленський провів засідання РНБО щодо зловживань у МСЕК. Затверджено рішення про цифровізацію процесів, перевірку декларацій та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців.
Під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
"Провів засідання РНБО. По ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності. Були доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців", - написав Зеленський.
Він повідомив, що доповідали Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні.
За його словами, окремо було розглянуто ситуацію в системі органів прокуратури України. Доповідав Генеральний прокурор Андрій Костін.
"РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Затвердив їх указом. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів", - розповів Зеленський.
Президент заявив, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною.
"Доручив Премʼєр-міністру України розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України", - заявив Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський ініціював термінове засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та фальшивими інвалідностями. Зеленський очікує швидких дій від правоохоронців для викриття корупційних схем та покарання винних.