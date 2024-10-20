Зеленський скликає РНБО через фальшиві інвалідності в МСЕК
Київ • УНН
Президент України ініціював термінове засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та фальшивими інвалідностями. Зеленський очікує швидких дій від правоохоронців для викриття корупційних схем та покарання винних.
Призначив засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та фальшивими інвалідностями. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський ініціював термінове засідання Ради національної безпеки і оборони у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Зокрема, мова йде про випадки оформлення фальшивих інвалідностей, в які, за інформацією президента, були залучені й прокурори, що зловживали своїми службовими повноваженнями.
Під час засідання будуть обговорюватися деталі цих правопорушень та можливі кроки для їх усунення. Зеленський наголосив на необхідності швидкого реагування з боку правоохоронних органів, таких як СБУ і ДБР, для викриття схем корупції та притягнення винних до відповідальності.
Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО
Спадщина радянського союзу – Радуцький спробував пояснити, чому керівники МСЕК беруть хабарі13.10.24, 14:28 • 21073 перегляди