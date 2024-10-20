Зеленский созывает СНБО из-за фальшивых инвалидности в МСЭК
Киев • УНН
Президент Украины инициировал срочное заседание СНБО по ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями. Зеленский ожидает быстрых действий от правоохранителей для разоблачения коррупционных схем и наказания виновных.
Назначил заседание СНБО по ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией, сложившейся вокруг медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). В частности, речь идет о случаях оформления фальшивых инвалидностей, в которые, по информации президента, были вовлечены и прокуроры, злоупотреблявшие своими служебными полномочиями.
Во время заседания будут обсуждаться детали этих правонарушений и возможные шаги для их устранения. Зеленский отметил необходимость быстрого реагирования со стороны правоохранительных органов, таких как СБУ и ГБР, для разоблачения схем коррупции и привлечения виновных к ответственности.
Я жду от правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО
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