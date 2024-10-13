Наследие советского союза - Радуцкий попытался объяснить, почему руководители МСЭК берут взятки

Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий убежден, что коррупция в Медико-социальных экспертных комиссиях является наследием советского союза. В эфире национального телемарафона он рассказал, какие законодательные изменения планируются, для того, чтобы избавиться от этого явления, пишет УНН.

По его словам, первым шагом, стало обязательное декларирование доходов сотрудниками МСЭК и Военно-врачебных комиссий.

«Коррупция в МСЭК это не сегодня, это всю жизнь она там была. Это одно из худших наследий советского союза, которое осталось в нашем здравоохранении. Реформой МСЭК мы начали заниматься еще в 2023 году. Например, Верховная Рада вместе с правительством ввели обязательное декларирование для работников МСЭК и ВВК. Я думаю, что сегодня как раз эти разоблачения работников этих организаций и являются результатом именно общего декларирования, которое введено. Но в целом коррупция, к сожалению, там была всегда. Единственное, что она не была такой болезненной для общества, потому что она не так сильно, как во время войны, касалась наших военных, касалась защиты нашей страны», - сказал Радуцкий.

Нардеп добавил, что соответствующим законопроектом предлагается полная ликвидация МСЭК.

Планируется так, что в кластерных больницах будут мультидисциплинарные комиссии, которые будут определять состояние пациента, состояние больного после лечения, после перенесенной болезни, после ранений, после реабилитации. И главное, что это будет не определение инвалид или не инвалид. Это будет определение балльной системы так называемой насколько человек процентов потерял свою дееспособность. От этого будут зависеть и льготы, и возможность реабилитации, и возможность трудоустройства», - добавил Радуцкий.

Напомним,

Председатель Хмельницкой областной МСЭК и ее сын - руководитель облуправления ПФУ в Хмельницкой области были уличены в незаконном обогащении на миллионы долларов.

В Министерстве здравоохранения прошла встреча с участием главы Минздрава Виктора Ляшко, представителей СБУ и глав МСЭК. Основной темой встречи стала реформа медико-социальных экспертных комиссий.