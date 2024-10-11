Реформа МСЕК: у МОЗ за участі правоохоронців провели зустріч з головами медико-соціальних експертних комісій
Київ • УНН
У МОЗ відбулася зустріч щодо реформування медико-соціальних експертних комісій за участі СБУ. Обговорено законопроект про системні зміни в експертизі та заходи боротьби з корупцією в МСЕК.
У Міністерстві охорони здоров'я пройшла зустріч за участі очільник МОЗ Віктора Ляшка, представників СБУ та голів МСЕК. Основною темою зустрічі стала реформа медико-соціальних експертних комісій. Про це пише УНН посиланням на МОЗ.
Деталі
Під час наради правоохоронці наголосили, що лише з початку року викрито 77 осіб причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Крім того, виявлено 7 злочинних угрупувань з-поміж представників комісій.
Своєю чергою у МОЗ підкреслили, що всі, хто допомагає ухилянтам неправомірно отримати довідки, мають понести відповідальність.
Спільно з правоохоронними органами вже опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом у ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр
У відомстві відзначили, що ця зустріч стала продовженням дискусії щодо реформування МСЕК, що розпочалася 10 жовтня з представниками громадського середовища, де був представлений законопроєкт, що передбачає системні зміни в медичній частині експертизи.
Розроблений законопроєкт вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Зокрема в документі йдеться про реформування експертизи. Це один із ключових етапів змін, критерії для направлення на експертизу повинні бути чіткими й прозорими.
В Україні працюють над реформою МСЕК: Ляшко розповів, що зміниться10.10.24, 20:39 • 15398 переглядiв
Доповнення
В МОЗ підкреслили, що особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи. Обовʼязковість використання ЕСОЗ для прийняття рішень – один з антикорупційних запобіжників. ЕСОЗ дозволить відстежувати етапи прийняття рішень і запобігати можливості зловживань.
Також в міністерстві назвали основі зміни, які пропонуються:
- проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;
- направлення на експертизу відбуватиметься на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);
- передбачено запровадження електронного направлення для проходження експертизи;
- сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;
- при прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені під час реабілітації, сама комісія може направляти й на дообстеження;
- буде створений окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватиметься і в інших сферах;
- пропонується змінити порядок фінансування оновленої експертизи – кошти з окремої бюджетної програми будуть сплачувати НСЗУ за проведення кожного оцінювання.
Нагадаємо
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про надходження близько 3 тисяч скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій. За результатами скарг проводяться перевірки, зокрема у Хмельницькій області виявлено корупційну схему.