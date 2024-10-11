Реформа МСЕК: у МОЗ за участі правоохоронців провели зустріч з головами медико-соціальних експертних комісій

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9038 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 20165 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 36086 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49751 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83896 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67529 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79561 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94232 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87466 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180505 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11504 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6994 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 8660 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 6212 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 5298 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 36078 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180504 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336124 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269971 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 782 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2974 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49746 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18812 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23936 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Реформа МСЕК: у МОЗ за участі правоохоронців провели зустріч з головами медико-соціальних експертних комісій

Київ • УНН

 • 19033 перегляди

У МОЗ відбулася зустріч щодо реформування медико-соціальних експертних комісій за участі СБУ. Обговорено законопроект про системні зміни в експертизі та заходи боротьби з корупцією в МСЕК.

Реформа МСЕК: у МОЗ за участі правоохоронців провели зустріч з головами медико-соціальних експертних комісій

У Міністерстві охорони здоров'я пройшла зустріч за участі очільник МОЗ Віктора Ляшка, представників СБУ та голів МСЕК. Основною темою зустрічі стала реформа медико-соціальних експертних комісій. Про це пише УНН посиланням на МОЗ. 

Деталі

Під час наради правоохоронці наголосили, що лише з початку року викрито 77 осіб  причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Крім того, виявлено 7 злочинних угрупувань з-поміж представників комісій.

Своєю чергою у МОЗ підкреслили, що  всі, хто допомагає ухилянтам неправомірно отримати довідки, мають понести відповідальність.

Спільно з правоохоронними органами вже опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом у ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр 

- заявили в МОЗ. 

У відомстві відзначили, що ця зустріч стала продовженням дискусії щодо реформування МСЕК, що розпочалася 10 жовтня з представниками громадського середовища, де був представлений законопроєкт, що передбачає системні зміни в медичній частині експертизи.

Розроблений законопроєкт вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Зокрема в документі йдеться про реформування експертизи. Це один із ключових етапів змін, критерії для направлення на експертизу повинні бути чіткими й прозорими.

В Україні працюють над реформою МСЕК: Ляшко розповів, що зміниться10.10.24, 20:39 • 15398 переглядiв

Доповнення

В МОЗ підкреслили, що особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи. Обовʼязковість використання ЕСОЗ для прийняття рішень – один з антикорупційних запобіжників.  ЕСОЗ дозволить відстежувати етапи прийняття рішень і запобігати можливості зловживань.

Також в міністерстві назвали основі зміни, які пропонуються: 

  • проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;
  • направлення на експертизу відбуватиметься на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);
  • передбачено запровадження електронного направлення для проходження експертизи;
  • сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;
  • при прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені під час реабілітації, сама комісія може направляти й на дообстеження;
  • буде створений окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватиметься і в інших сферах;
  • пропонується змінити порядок фінансування оновленої експертизи – кошти з окремої бюджетної програми будуть сплачувати НСЗУ за проведення кожного оцінювання.

Нагадаємо

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про надходження близько 3 тисяч скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій. За результатами скарг проводяться перевірки, зокрема у Хмельницькій області виявлено корупційну схему.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94