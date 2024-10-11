Реформа МСЭК: в Минздраве при участии правоохранителей провели встречу с председателями медико-социальных экспертных комиссий
Киев • УНН
В Минздраве состоялась встреча по реформированию медико-социальных экспертных комиссий с участием СБУ. Обсуждался законопроект о системных изменениях в экспертизе и меры борьбы с коррупцией в МСЭК.
В Министерстве здравоохранения прошла встреча с участием главы Минздрава Виктора Ляшко, представителей СБУ и глав МСЭК. Основной темой встречи стала реформа медико-социальных экспертных комиссий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минздрав.
Детали
Во время совещания правоохранители отметили, что только с начала года разоблачены 77 человек причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Кроме того, выявлено 7 преступных группировок из числа представителей комиссий.
В свою очередь в Минздраве подчеркнули, что все, кто помогает уклонистам неправомерно получить справки, должны понести ответственность.
Совместно с правоохранительными органами уже обработано почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Результаты этого сотрудничества мы все видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений
В ведомстве отметили, что эта встреча стала продолжением дискуссии по реформированию МСЭК, начавшейся 10 октября с представителями общественной среды, где был представлен законопроект, предусматривающий системные изменения в медицинской части экспертизы.
Разработанный законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины. В частности, в документе говорится о реформировании экспертизы. Это один из ключевых этапов изменений, критерии для направления на экспертизу должны быть четкими и прозрачными.
В Украине работают над реформой МСЭК: Ляшко рассказал, что изменится10 октября 2024, 17:39 • 14635 просмотров
Дополнение
В Минздраве подчеркнули, что особое внимание уделено цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы. Обязательность использования ЭСОЗ для принятия решений - один из антикоррупционных предохранителей. ЭСОЗ позволит отслеживать этапы принятия решений и предотвращать возможности злоупотреблений.
Также в министерстве назвали основе изменения, которые предлагаются:
- проводить экспертизу в кластерных и надкластерных больницах, где на месте есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;
- направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев, с подтверждением их через электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ);
- предусмотрено введение электронного направления для прохождения экспертизы;
- семейный или лечащий врач смогут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;
- при принятии решения комиссией и для определения потребностей человека будут учитывать данные, внесенные во время реабилитации, сама комиссия может направлять и на дообследование;
- будет создан отдельный инструментарий оценки потребностей человека, который в дальнейшем будет использоваться и в других сферах;
- предлагается изменить порядок финансирования обновленной экспертизы - средства из отдельной бюджетной программы будут платить НСЗУ за проведение каждой оценки.
Напомним,
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о поступлении около 3 тысяч жалоб на работу медико-социальных экспертных комиссий. По результатам жалоб проводятся проверки, в частности в Хмельницкой области выявлена коррупционная схема.