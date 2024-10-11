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Реформа МСЭК: в Минздраве при участии правоохранителей провели встречу с председателями медико-социальных экспертных комиссий

Реформа МСЭК: в Минздраве при участии правоохранителей провели встречу с председателями медико-социальных экспертных комиссий

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 17:47  •  4238 просмотра

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В Минздраве состоялась встреча по реформированию медико-социальных экспертных комиссий с участием СБУ. Обсуждался законопроект о системных изменениях в экспертизе и меры борьбы с коррупцией в МСЭК.

В Министерстве здравоохранения прошла встреча с участием главы Минздрава Виктора Ляшко, представителей СБУ и глав МСЭК. Основной темой встречи стала реформа медико-социальных экспертных комиссий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минздрав. 

Детали

Во время совещания правоохранители отметили, что только с начала года разоблачены 77 человек  причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Кроме того, выявлено 7 преступных группировок из числа представителей комиссий.

В свою очередь в Минздраве подчеркнули, что  все, кто помогает уклонистам неправомерно получить справки, должны понести ответственность.

Совместно с правоохранительными органами уже обработано почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Результаты этого сотрудничества мы все видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений 

- заявили в Минздраве. 

В ведомстве отметили, что эта встреча стала продолжением дискуссии по реформированию МСЭК, начавшейся 10 октября с представителями общественной среды, где был представлен законопроект, предусматривающий системные изменения в медицинской части экспертизы.

Разработанный законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины. В частности, в документе говорится о реформировании экспертизы. Это один из ключевых этапов изменений, критерии для направления на экспертизу должны быть четкими и прозрачными.

В Украине работают над реформой МСЭК: Ляшко рассказал, что изменится10 октября 2024, 17:39 • 14635 просмотров

Дополнение

В Минздраве подчеркнули, что особое внимание уделено цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы. Обязательность использования ЭСОЗ для принятия решений - один из антикоррупционных предохранителей.  ЭСОЗ позволит отслеживать этапы принятия решений и предотвращать возможности злоупотреблений.

Также в министерстве назвали основе изменения, которые предлагаются: 

  • проводить экспертизу в кластерных и надкластерных больницах, где на месте есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;
  • направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев, с подтверждением их через электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ);
  • предусмотрено введение электронного направления для прохождения экспертизы;
  • семейный или лечащий врач смогут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;
  • при принятии решения комиссией и для определения потребностей человека будут учитывать данные, внесенные во время реабилитации, сама комиссия может направлять и на дообследование;
  • будет создан отдельный инструментарий оценки потребностей человека, который в дальнейшем будет использоваться и в других сферах;
  • предлагается изменить порядок финансирования обновленной экспертизы - средства из отдельной бюджетной программы будут платить НСЗУ за проведение каждой оценки.

Напомним,

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о поступлении около 3 тысяч жалоб на работу медико-социальных экспертных комиссий. По результатам жалоб проводятся проверки, в частности в Хмельницкой области выявлена коррупционная схема.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП