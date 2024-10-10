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В Украине работают над реформой МСЭК: Ляшко рассказал, что изменится

В Украине работают над реформой МСЭК: Ляшко рассказал, что изменится

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 17:39  •  1657 просмотра

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Министерство здравоохранения Украины работает над реформированием МСЭК. Планируется упростить процесс прохождения экспертизы, предотвратить манипуляции и изменить медицинскую и социальную составляющие системы.

Министерство здравоохранения работает над вопросом реформирования медико-социальной экспертизы, что в частности предусматривает точечные изменения, которые упрощают процесс прохождения МСЭК и должны предотвращать любые манипуляции, а также общая реформа экспертизы, которая предусматривает изменение медицинской и социальной части. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Вопрос реформирования МСЭКа у нас на повестке дня. Мы его работаем по двум таким параллельным траекториям. Первая - это точечные изменения, которые упрощают процесс прохождения медико-социальной экспертизы и плюс должны предотвращать любые манипуляции, или гонения по кругу тех, кто нуждается в установлении инвалидности. Второй блок большой - это общая реформа медико-социальной экспертизы. Это более сложный процесс, поскольку МСЭК это два понятия - медицинская составляющая и социальная составляющая. Над этим работаем по разным трекам

- сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас в Верховной Раде рассматривается законопроект №11125, который был принят в первом чтении, над которым работают и депутаты, и чиновники с акцентом и на социальную составляющую.

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Также он рассказал, что сегодня Минздрав разместил на общественное обсуждение законопроект, который направлен на усовершенствование медицинской части.

Мы там хотим некоторые инновационные вещи сделать

- добавил Ляшко.

По его словам, после решения СНБО, которое было принято в 2023 году, министерство сделало три раунда проверок дел, которые устанавливали инвалидность лицам с 25 лет до 60 лет.

Обработано было более 90 тыс. дел, из них почти 19 тыс. было забрано на центральную МСЭК и в трех наших исследовательских институтах они были дополнительно еще проверены и 3 тыс. дел были отправлены, чтобы переосвидетельствование пройти. Далее эти дела работали с правоохранительными органами и результаты таких дел тех переосвидетельствований мы видим сегодня в отработке правоохранительных органов с вручением подозрений, которые не слышат обращения в рядах медицинских работников, делают определенные манипуляции, которые приводят к тому, что кто-то незаконно получает ту или иную степень инвалидности

- отметил Ляшко.

Министр подчеркнул, что реформа МСЭК предусматривает комплекс задач, потому что изменить просто название, или другие вещи - это ни к чему не приведет.

Поэтому здесь вопрос решается и по медицинской составляющей, что мы должны делать и в дальнейшем куда перенаправлять данные, и что вместо тех вопросов, которые становятся причиной обращения людей, не требующих установления инвалидности, что дальше будет? Какие государство может предложить льготы, а мы предлагаем ввести определенные компенсаторы, которые помогут устранить те ограничения нетрудоспособности, которые человек получил в результате травмы, чтобы он возвращался в жизнь. Мы сейчас сконцентрированы на решении 4 ключевых вопросов, которые есть у нас в МСЭК, которые работают именно на медицинской составляющей: кадры, зарплата, безбарьерность и цифровизация. Поэтому наш законопроект предлагает ликвидировать МСЭК, как юридическое лицо, и перевести эту функцию в учреждение здравоохранения

- отметил министр.

Напомним,

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о поступлении около 3 тысяч жалоб на работу медико-социальных экспертных комиссий. По результатам жалоб проводятся проверки, в частности в Хмельницкой области выявлена коррупционная схема.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество