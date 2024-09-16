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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Законопроект Третьяковой и Безуглой: ВР планирует изменить процедуру проведения МСЭК

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 08:59  •  15292 просмотра

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Парламент планирует рассмотреть законопроект об изменениях в процедуре медико-социальной экспертизы. Предлагается исключить обязательный осмотр в МСЭК и разрешить онлайн-участие, но есть замечания от Минфина и Омбудсмена.

На одном из ближайших пленарных заседаний парламент планирует рассмотреть в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур проведения медико-социальной экспертизы", инициаторами которого в частности выступили нардепы Галина Третьякова и Марьяна Безуглая, пишет УНН.

Детали

Законопроект касается отдельных процедур прохождения медико-социальной экспертизы, в частности предлагается исключить обязанность лица проходить медицинский осмотр в МСЭК и предусмотреть право лица определять форму своего участия в заседании МСЭК (лично или онлайн).

Предложенные изменения, по мнению авторов, "разблокируют" возможности цифровизации маршрута пациента (как гражданского, так и военного), снимут финансовое, временное и физическое бремя с пациентов, которые должны тратить здоровье, деньги и время на дорогу (добраться до места заседания МСЭК и вернуться домой или в место дислокации воинской части), ожидание в очередях.

Также изменения в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" предусматривают обязанность МСЭК взаимодействовать с междисциплинарной реабилитационной командой (МДРК), своевременно принимать решение о подтверждении стойкого ограничения жизнедеятельности и установлении статуса "лицо с инвалидностью" или "ребенок с инвалидностью"; вносить в централизованный банк данных по проблемам инвалидности (ЦБИ) и в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ) информацию о совершеннолетних лицах, прошедших медико-социальную экспертизу.

Также после принятия закона должны быть внесены изменения в нормативно-правовые акты Кабинета министров, приказы Минздрава и Минобороны, которые обеспечат реализацию механизма:

  • не лицо, а документы лица направляются для прохождения медико-социальной экспертизы в МСЭК; 
  • доступ врачей МСЭК уровня «семейный врач» в ЭСЗ; 
  • взаимодействие врачей учреждений здравоохранения, МДРК, ВВК, МСЭК через электронную медицинскую карту пациента.

"Внедрение предложенных законопроектом изменений согласуется с мерами, которые принимаются правительством для упрощения доступа гражданских и военных пациентов ко всем составляющим системы реабилитации (электронные очереди на ВВК, подача через "Дія" документов для получения инвалидности и т.д.)", - отмечают авторы.

Инициаторы законодательных изменений считают, что МСЭК нецелесообразны, реально во время заседания МСЭК осмотр пациентов не проводится за неимением времени и специалистов соответствующей специализации; МСЭК и не должен проводить осмотр пациентов, поскольку по закону "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" это полномочия междисциплинарной реабилитационной команды (МДРК); для установления группы инвалидности достаточно документов, подготовленных врачом (учреждением здравоохранения) и МДРК (даже при отсутствии МДРК врачи МСЭК все равно не могут предоставить надлежащую оценку состояния потери функциональности); прохождение МСЭК является травмирующей для пациентов практикой.

В то же время к законопроекту есть ряд замечаний. В частности Министерство финансов видит дополнительные финансовые нагрузки на бюджет, отдельно о введении внесения в электронную систему здравоохранения информации о совершеннолетних лицах, прошедших медико-социальную экспертизу, а также индивидуальную программу реабилитации. Уполномоченный ВР по правам человека вообще не поддерживает этот законопроект и отмечает, что вопрос реформирования системы медико-социальной экспертизы, изменения методологии установления инвалидности, этапов реализации новой модели, определения возможных рисков и необходимости нормативных изменений, направленных, в том числе на обеспечение надлежащего уровня социальной защиты лиц с инвалидностью, следует решать комплексно, а не точечно, как предлагается проектом. Омбудсмен считает, что этот документ не решит проблемные вопросы в сфере прохождения МСЭК и предлагает разработать разработать разработать комплексный документ для реформирования системы медико-социальной экспертизы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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