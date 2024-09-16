Законопроєкт Третьякової та Безуглої: ВР планує змінити процедуру проведення МСЕК

ukenru
11:37 • 15015 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 35547 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 74721 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 133013 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 176568 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 254916 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 164657 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141606 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128152 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 193692 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 120288 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 56495 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 90140 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 66548 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 52494 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 120288 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 254921 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 193697 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 224290 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 554733 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 2907 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 13026 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 18668 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 24467 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 35561 перегляди
Актуальне
Законопроєкт Третьякової та Безуглої: ВР планує змінити процедуру проведення МСЕК

Законопроєкт Третьякової та Безуглої: ВР планує змінити процедуру проведення МСЕК

Київ • УНН

 • 23077 перегляди

Парламент планує розглянути законопроект про зміни в процедурі медико-соціальної експертизи. Пропонується виключити обов'язковий огляд в МСЕК та дозволити онлайн-участь, але є зауваження від Мінфіну та Омбудсмена.

На одному з найближчих пленарних засідань парламент планує розглянути у першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи", ініціаторами якого зокрема виступили нардепи Галина Третьякова та Мар’яна Безугла, пише УНН.

Деталі

Законопроект торкається окремих процедур проходження медико-соціальної експертизи, зокрема пропонується виключити обов’язок особи проходити медичний огляд в МСЕК та передбачити право особи визначати форму своєї участі в засіданні МСЕК (особисто чи онлайн).

Запропоновані зміни, на думку авторів, "розблокують" можливості цифровізації маршруту пацієнта (як цивільного, так і військового), знімуть фінансовий, часовий та фізичний тягар з пацієнтів, які мусять витрачати здоров'я, гроші та час на дорогу (дістатись до місця засідання МСЕК та повернутись додому або в місце дислокації військової частини), очікування в чергах.

Також зміни до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" передбачають обов’язок МСЕК взаємодіяти з міждисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК), своєчасно ухвалювати рішення щодо підтвердження стійкого обмеження життєдіяльності та встановлення статусу "особа з інвалідністю" або "дитина з інвалідністю"; вносити до централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) та до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформацію про повнолітніх осіб, які пройшли медико-соціальну експертизу.

Також після ухвалення закону мають бути внесені зміни до нормативно-правових актів Кабінету міністрів, наказів МОЗ та Міноборони, які забезпечать реалізацію механізму:

  • не особа, а документи особи направляються для проходження медико-соціальної експертизи до МСЕК; 
  • доступ лікарів МСЕК рівня «сімейний лікар» в ЕСОЗ; 
  • взаємодію лікарів закладів охорони здоров'я, МДРК, ВЛК, МСЕК через електронну медичну карту пацієнта.

"Впровадження запропонованих законопроектом змін узгоджується з заходами, які вживаються урядом для спрощення доступу цивільних та військових пацієнтів до всіх складових системи реабілітації (електронні черги на ВЛК, подача через "Дію" документів для отримання інвалідності тощо)", - зазначають автори.

Ініціатори законодавчих змін вважають, що МСЕК недоцільні, реально під час засідання МСЕК огляд пацієнтів не проводиться за браком часу та фахівців відповідної спеціалізації; МСЕК і не повинен проводити огляд пацієнтів, оскільки за законом "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" це повноваження міждисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК); для встановлення групи інвалідності достатньо документів, які підготовлені лікарем (закладом охорони здоров’я) та МДРК (навіть за відсутності МДРК лікарі МСЕК все одно не можуть надати належну оцінку стану втрати функціональності); проходження МСЕК є травмуючою для пацієнтів практикою.

Водночас до законопроєкту є низка зауважень. Зокрема Міністерство фінансів вбачає додаткові фінансові навантаження на бюджет, окремо щодо запровадження внесення до електронної системи охорони здоров’я інформації про повнолітніх осіб, які пройшли медико-соціальну експертизу, а також індивідуальної програми реабілітації. Уповноважений ВР з прав людини взагалі не підтримує цей законопроєкт та зазначає, що питання реформування системи медико-соціальної експертизи, зміни методології встановлення інвалідності, етапів реалізації нової моделі, визначення можливих ризиків та необхідності нормативних змін, спрямованих, у тому числі на забезпечення належного рівня соціального захисту осіб з інвалідністю, слід вирішувати комплексно, а не точково, як пропонується проєктом. Омбудсмен вважає, що цей документ не вирішить проблемні питання у сфері проходження МСЕК та пропонує розробити розробити комплексний документ для реформування системи медико-соціальної експертизи.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.10
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63