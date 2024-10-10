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В Україні працюють над реформою МСЕК: Ляшко розповів, що зміниться

В Україні працюють над реформою МСЕК: Ляшко розповів, що зміниться

Київ • УНН

 • 15393 перегляди

Міністерство охорони здоров'я України працює над реформуванням МСЕК. Планується спростити процес проходження експертизи, запобігти маніпуляціям та змінити медичну і соціальну складові системи.

Міністерство охорони здоров’я працює над питанням реформування медико-соціальної експертизи, що зокрема передбачає точкові зміни, які спрощують процес проходження МСЕК та повинні запобігати будь-яким маніпуляціям, а також загальна реформа експертизи, яка передбачає зміну медичної та соціальної частини. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Питання реформування МСЕКу у нас на порядку денному. Ми його працюємо по двох таких паралельних траєкторіях. Перша - це точкові зміни, які спрощують процес проходження медико-соціальної експертизи і плюс повинні запобігати будь-яким маніпуляціям, або гонінням по колу тих, хто потребує встановлення інвалідності. Другий блок великий - це загальна реформа медико-соціальної експертизи. Це більш складний процес, оскільки МСЕК це два поняття - медична складова і соціальна складова. Над цим працюємо по різних треках

- сказав Ляшко.

Він зазначив, що зараз у Верховній Раді розглядається законопроєкт №11125, який був ухвалений у першому читання, над яким працюють і депутати, і урядовці з акцентом і на соціальну складову.

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Також він розповів, що сьогодні МОЗ розмістило на громадське обговорення законопроект, який направлений на удосконалення медичної частини.

Ми там хочемо деякі інноваційні речі зробити

- додав Ляшко.

За його словами, після рішення РНБО, яке було ухвалено у 2023 році, міністерство зробило три раунди перевірок справ, які встановлювали інвалідність особам з 25 років до 60 років.

Опрацьовано було понад 90 тис. справ, з них майже 19 тис. було забрано на центральну МСЕК і в трьох наших дослідних інститутах вони були додатково ще перевірені і 3 тис. справ були відправлені, щоб переогляд пройти. Далі ці справи працювали з правоохоронними органами і результати таких справ тих переоглядів ми бачимо сьогодні у відпрацюванні правоохоронних органів з врученням підозр, які не чують звернення в рядах медичних працівників, роблять певні маніпуляції, які призводять до того, що хтось незаконно отримує той, чи інший ступінь інвалідності

- зазначив Ляшко.

Міністр наголосив, що реформа МСЕК передбачає комплекс завдань, тому що змінити просто назву, чи інші речі - це ні до чого не призведе.

Тому тут питання вирішується і по медичній складовій, що ми повинні робити і в подальшому куди перенаправляти дані, і що замість тих питань, які стають причиною звернення людей, які не потребують встановлення інвалідності, що далі буде? Які держава може запропонувати пільги, а ми пропонуємо запровадити певні компенсатори, які допоможуть усунути ті обмеження непрацездатності, які людина отримала внаслідок травми, щоб вона поверталася в життя. Ми зараз сконцентровані на вирішенні 4 ключових питань, які є у нас в МСЕК, які працюють саме на медичній складовій: кадри, зарплата, безбар’єрність і цифровізація. Тому наш законопроєкт пропонує ліквідувати МСЕК, як юридичну особу, і перевести цю функцію до закладу охорони здоров’я

- зазначив міністр.

Нагадаємо

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про надходження близько 3 тисяч скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій. За результатами скарг проводяться перевірки, зокрема у Хмельницькій області виявлено корупційну схему.

Павло Башинський

Павло Башинський

Суспільство

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