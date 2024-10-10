В Україні працюють над реформою МСЕК: Ляшко розповів, що зміниться

Міністерство охорони здоров’я працює над питанням реформування медико-соціальної експертизи, що зокрема передбачає точкові зміни, які спрощують процес проходження МСЕК та повинні запобігати будь-яким маніпуляціям, а також загальна реформа експертизи, яка передбачає зміну медичної та соціальної частини. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Питання реформування МСЕКу у нас на порядку денному. Ми його працюємо по двох таких паралельних траєкторіях. Перша - це точкові зміни, які спрощують процес проходження медико-соціальної експертизи і плюс повинні запобігати будь-яким маніпуляціям, або гонінням по колу тих, хто потребує встановлення інвалідності. Другий блок великий - це загальна реформа медико-соціальної експертизи. Це більш складний процес, оскільки МСЕК це два поняття - медична складова і соціальна складова. Над цим працюємо по різних треках

Він зазначив, що зараз у Верховній Раді розглядається законопроєкт №11125, який був ухвалений у першому читання, над яким працюють і депутати, і урядовці з акцентом і на соціальну складову.

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Також він розповів, що сьогодні МОЗ розмістило на громадське обговорення законопроект, який направлений на удосконалення медичної частини.

За його словами, після рішення РНБО, яке було ухвалено у 2023 році, міністерство зробило три раунди перевірок справ, які встановлювали інвалідність особам з 25 років до 60 років.

Опрацьовано було понад 90 тис. справ, з них майже 19 тис. було забрано на центральну МСЕК і в трьох наших дослідних інститутах вони були додатково ще перевірені і 3 тис. справ були відправлені, щоб переогляд пройти. Далі ці справи працювали з правоохоронними органами і результати таких справ тих переоглядів ми бачимо сьогодні у відпрацюванні правоохоронних органів з врученням підозр, які не чують звернення в рядах медичних працівників, роблять певні маніпуляції, які призводять до того, що хтось незаконно отримує той, чи інший ступінь інвалідності

Міністр наголосив, що реформа МСЕК передбачає комплекс завдань, тому що змінити просто назву, чи інші речі - це ні до чого не призведе.

Тому тут питання вирішується і по медичній складовій, що ми повинні робити і в подальшому куди перенаправляти дані, і що замість тих питань, які стають причиною звернення людей, які не потребують встановлення інвалідності, що далі буде? Які держава може запропонувати пільги, а ми пропонуємо запровадити певні компенсатори, які допоможуть усунути ті обмеження непрацездатності, які людина отримала внаслідок травми, щоб вона поверталася в життя. Ми зараз сконцентровані на вирішенні 4 ключових питань, які є у нас в МСЕК, які працюють саме на медичній складовій: кадри, зарплата, безбар’єрність і цифровізація. Тому наш законопроєкт пропонує ліквідувати МСЕК, як юридичну особу, і перевести цю функцію до закладу охорони здоров’я