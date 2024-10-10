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МОЗ має близько 3 тис. скарг від громадян на роботу МСЕК - Ляшко

МОЗ має близько 3 тис. скарг від громадян на роботу МСЕК - Ляшко

Київ • УНН

 • 16009 перегляди

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про надходження близько 3 тисяч скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій. За результатами скарг проводяться перевірки, зокрема у Хмельницькій області виявлено корупційну схему.

До Міністерства охорони здоров’я надійшло близько 3 тис. скарг від громадян на роботу медико-соціальних експертних комісій. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ми маємо близько 3 тис. скарг на роботу МСЕК. Чому це для цього важливо, бо ми їх ранжуємо і відразу в ті ж МСЕК також направляємо перевірки, щоб дивитися чи скарги підтверджуються, чи не підтверджуються. По хмельницькій МСЕК, наприклад, відразу ж за результатами скарг була направлена перевірка і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з обласним МСЕКом, бо ми бачимо там були проблеми. От пропрацювали і результат всі бачили минулого тижня

- сказав Ляшко.

Нагадаємо

Посадовицю МСЕК та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП

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