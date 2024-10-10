МОЗ має близько 3 тис. скарг від громадян на роботу МСЕК - Ляшко

До Міністерства охорони здоров’я надійшло близько 3 тис. скарг від громадян на роботу медико-соціальних експертних комісій. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Ми маємо близько 3 тис. скарг на роботу МСЕК. Чому це для цього важливо, бо ми їх ранжуємо і відразу в ті ж МСЕК також направляємо перевірки, щоб дивитися чи скарги підтверджуються, чи не підтверджуються. По хмельницькій МСЕК, наприклад, відразу ж за результатами скарг була направлена перевірка і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з обласним МСЕКом, бо ми бачимо там були проблеми. От пропрацювали і результат всі бачили минулого тижня