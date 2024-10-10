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Минздрав имеет около 3 тыс. жалоб от граждан на работу МСЭК - Ляшко

Минздрав имеет около 3 тыс. жалоб от граждан на работу МСЭК - Ляшко

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 17:03  •  4150 просмотра

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о поступлении около 3 тысяч жалоб на работу медико-социальных экспертных комиссий. По результатам жалоб проводятся проверки, в частности в Хмельницкой области выявлена коррупционная схема.

В Министерство здравоохранения поступило около 3 тыс. жалоб от граждан на работу медико-социальных экспертных комиссий. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы имеем около 3 тыс. жалоб на работу МСЭК. Почему это для этого важно, потому что мы их ранжируем и сразу в те же МСЭК также направляем проверки, чтобы смотреть или жалобы подтверждаются, или не подтверждаются. По хмельницкой МСЭК, например, сразу же по результатам жалоб была направлена проверка и было информирование главы областной администрации, чтобы работали с областным МСЭКом, потому что мы видим там были проблемы. Вот проработали и результат все видели на прошлой неделе

- сказал Ляшко.

Напомним,

Чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП