Минздрав имеет около 3 тыс. жалоб от граждан на работу МСЭК - Ляшко
Киев • УНН
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о поступлении около 3 тысяч жалоб на работу медико-социальных экспертных комиссий. По результатам жалоб проводятся проверки, в частности в Хмельницкой области выявлена коррупционная схема.
В Министерство здравоохранения поступило около 3 тыс. жалоб от граждан на работу медико-социальных экспертных комиссий. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Мы имеем около 3 тыс. жалоб на работу МСЭК. Почему это для этого важно, потому что мы их ранжируем и сразу в те же МСЭК также направляем проверки, чтобы смотреть или жалобы подтверждаются, или не подтверждаются. По хмельницкой МСЭК, например, сразу же по результатам жалоб была направлена проверка и было информирование главы областной администрации, чтобы работали с областным МСЭКом, потому что мы видим там были проблемы. Вот проработали и результат все видели на прошлой неделе
Напомним,
Чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.