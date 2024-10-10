Минздрав имеет около 3 тыс. жалоб от граждан на работу МСЭК - Ляшко

В Министерство здравоохранения поступило около 3 тыс. жалоб от граждан на работу медико-социальных экспертных комиссий. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы имеем около 3 тыс. жалоб на работу МСЭК. Почему это для этого важно, потому что мы их ранжируем и сразу в те же МСЭК также направляем проверки, чтобы смотреть или жалобы подтверждаются, или не подтверждаются. По хмельницкой МСЭК, например, сразу же по результатам жалоб была направлена проверка и было информирование главы областной администрации, чтобы работали с областным МСЭКом, потому что мы видим там были проблемы. Вот проработали и результат все видели на прошлой неделе