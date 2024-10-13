Спадщина радянського союзу – Радуцький спробував пояснити, чому керівники МСЕК беруть хабарі

Голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький переконаний, що корупція у Медико-соціальних експертних комісіях є спадщиною радянського союзу. В ефірі національного телемарафону він розповів, які законодавчі зміни плануються, для того, щоб позбутися цього явища, пише УНН.

За його словами, першим кроком, стало обов’язкове декларування доходів співробітниками МСЕК та Військово-лікарських комісій.

"Корупція в МСЕК це не сьогодні, це все життя вона там була. Це одна з найгірших спадщин радянського союзу, яка залишилася в нашій охороні здоров’я. Реформою МСЕК ми почали займатися ще в 2023 році. Наприклад, Верховна Рада разом з урядом ввели обов’язкове декларування для працівників МСЕК і ВЛК. Я думаю, що сьогодні якраз ці викривання працівників цих організацій і є результатом саме загального декларування, яке введено. Але в цілому корупція, на жаль, там була завжди. Єдине, що вона не була такою болючою для суспільства, бо вона не так сильно, як під час війни, торкалася наших військових, торкалася захисту нашої країни", - сказав Радуцький.

Нардеп додав, що відповідним законопроектом пропонується повна ліквідація МСЕК.

Ппланується так, що у кластерних лікарнях будуть мультидисциплінарні комісії, які будуть визначати стан пацієнта, стан хворого після лікування, після перенесеної хвороби, після поранень, після реабілітації. І головне, що це буде не визначення інвалід, чи не інвалід. Це буде визначення бальної системи так званої наскільки людина відсотків втратила свою дієздатність. Від цього будуть залежати і пільги, і можливість реабілітації, і можливість працевлаштування", - додав Радуцький.

Нагадаємо

Голову Хмельницької обласної МСЕК та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.

У Міністерстві охорони здоров'я пройшла зустріч за участі очільник МОЗ Віктора Ляшка, представників СБУ та голів МСЕК. Основною темою зустрічі стала реформа медико-соціальних експертних комісій.