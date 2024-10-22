Цифровизация процессов и реальная проверка деклараций членов МСЭК: Зеленский о результатах заседания СНБО

ukenru
УНН ищет редактора ленты новостей
  •  38655 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
  •  50600 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
  •  68428 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
  •  82529 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
  •  104128 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
  •  81664 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
  •  73112 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Эксклюзив
"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
  •  75571 просмотра

"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ
  •  113951 просмотра

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
21 октября 2024, 15:20  •  137821 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Харрис: путин может "сидеть в Киеве" в случае победы Трампа

Харрис: путин может "сидеть в Киеве" в случае победы Трампа

  •  15925 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  103753 просмотра
В портах Одесской области усилят оборонительные меры - Алексей Кулеба

В портах Одесской области усилят оборонительные меры - Алексей Кулеба

  •  21124 просмотра
Украина получит разминирующую технику от Швейцарии

Украина получит разминирующую технику от Швейцарии

  •  18423 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  98017 просмотра
публикации
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  98017 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

  •  104128 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  103753 просмотра
Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

  •  113951 просмотра
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

21 октября 2024, 15:20  •  137821 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

  •  71868 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  92139 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  127428 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  163530 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  112117 просмотра
Актуальное
Цифровизация процессов и реальная проверка деклараций членов МСЭК: Зеленский о результатах заседания СНБО

Цифровизация процессов и реальная проверка деклараций членов МСЭК: Зеленский о результатах заседания СНБО

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 14:08  •  8830 просмотра

Read in English

Президент Зеленский провел заседание СНБО по злоупотреблениям в МСЭК. Утверждено решение о цифровизации процессов, проверке деклараций и пересмотре необоснованных решений об инвалидности чиновников.

Во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

«Провел заседание СНБО. По ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности. Были доклады председателя СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по проверкам и расследованию уголовных правонарушений. Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц», - написал Зеленский.

Он сообщил, что докладывали Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович относительно шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне.

По его словам, отдельно была рассмотрена ситуация в системе органов прокуратуры Украины. Докладывал Генеральный прокурор Андрей Костин.

«СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. Утвердил их указом. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов», - рассказал Зеленский.

Президент заявил, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной.

«Поручил Премьер-министру Украины решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств. Нужны кадровые решения. Также должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины», - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал срочное заседание СНБО по ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями. Зеленский ожидает быстрых действий от правоохранителей для разоблачения коррупционных схем и наказания виновных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
vasilii-malyukВасилий Малюк
andrei-kostinАндрей Костин
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ihor-klymenkoИгорь Клименко
viktor-liashkoВиктор Ляшко
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль