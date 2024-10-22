Цифровизация процессов и реальная проверка деклараций членов МСЭК: Зеленский о результатах заседания СНБО
Киев • УНН
Президент Зеленский провел заседание СНБО по злоупотреблениям в МСЭК. Утверждено решение о цифровизации процессов, проверке деклараций и пересмотре необоснованных решений об инвалидности чиновников.
Во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
«Провел заседание СНБО. По ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности. Были доклады председателя СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по проверкам и расследованию уголовных правонарушений. Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц», - написал Зеленский.
Он сообщил, что докладывали Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович относительно шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне.
По его словам, отдельно была рассмотрена ситуация в системе органов прокуратуры Украины. Докладывал Генеральный прокурор Андрей Костин.
«СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. Утвердил их указом. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов», - рассказал Зеленский.
Президент заявил, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной.
«Поручил Премьер-министру Украины решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств. Нужны кадровые решения. Также должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины», - заявил Зеленский.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал срочное заседание СНБО по ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями. Зеленский ожидает быстрых действий от правоохранителей для разоблачения коррупционных схем и наказания виновных.