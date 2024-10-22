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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В Україні планують ліквідувати МСЕК до 31 грудня. Зеленський вимагає розробити законопроект

Київ • УНН

 • 20925 перегляди

Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо протидії корупції при встановленні інвалідності. Зеленський вимагає розробити законопроект про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

В Україні планують ліквідувати МСЕК до 31 грудня. Зеленський вимагає розробити законопроект

Президент України Володимир Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року, передає УНН.

Деталі

Глава держави увів у дію рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів".

Серед іншого Зеленський вимагає розробити та внести на розгляд ВР законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Реформа МСЕК: гучна назва чи реальні зміни?15.10.24, 10:15 • 161198 переглядiв

"... розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України... у місячний строк законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року", - йдеться у документі.

Цифровізація процесів та реальна перевірка декларацій членів МСЕК: Зеленський про результати засідання РНБО22.10.24, 17:08 • 22233 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський ініціював термінове засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та фальшивими інвалідностями. Зеленський очікує швидких дій від правоохоронців для викриття корупційних схем та покарання винних.

Після засідання РНБО Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про свою відставку.

Антоніна Туманова

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