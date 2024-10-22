В Украине планируют ликвидировать МСЭК до 31 декабря. Зеленский требует разработать законопроект
Киев • УНН
Президент Украины ввел в действие решение СНБО по противодействию коррупции при установлении инвалидности. Зеленский требует разработать законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года, передает УНН.
Детали
Глава государства ввел в действие решение СНБО от 22 октября 2024 года "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".
Среди прочего Зеленский требует разработать и внести на рассмотрение ВР законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.
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"... разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины... в месячный срок законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения оценки лица с ограничением повседневного функционирования, разработанного с целью обеспечения неотложного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года", - говорится в документе.
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал срочное заседание СНБО по ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями. Зеленский ожидает быстрых действий от правоохранителей для разоблачения коррупционных схем и наказания виновных.
После заседания СНБО Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о своей отставке.