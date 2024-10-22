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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине планируют ликвидировать МСЭК до 31 декабря. Зеленский требует разработать законопроект

В Украине планируют ликвидировать МСЭК до 31 декабря. Зеленский требует разработать законопроект

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 15:29  •  894 просмотра

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Президент Украины ввел в действие решение СНБО по противодействию коррупции при установлении инвалидности. Зеленский требует разработать законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года, передает УНН.

Детали

Глава государства ввел в действие решение СНБО от 22 октября 2024 года "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".

Среди прочего Зеленский требует разработать и внести на рассмотрение ВР законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?15 октября 2024, 07:15 • 160694 просмотра

"... разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины... в месячный срок законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения оценки лица с ограничением повседневного функционирования, разработанного с целью обеспечения неотложного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года", - говорится в документе.

Цифровизация процессов и реальная проверка деклараций членов МСЭК: Зеленский о результатах заседания СНБО22 октября 2024, 14:08 • 8922 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал срочное заседание СНБО по ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями. Зеленский ожидает быстрых действий от правоохранителей для разоблачения коррупционных схем и наказания виновных.

После заседания СНБО Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о своей отставке.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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