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Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 07:15  •  41739 просмотра

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Минздрав разработал законопроект о реформировании медико-социальной экспертизы. Планируется ликвидировать МСЭК и создать новые экспертные комиссии, изменить процедуру направления и проведения оценки функционирования лица.

Министерство здравоохранения выставило на общественное обсуждение законопроект о реформировании медико-социальной экспертной комиссии. Проект закона предусматривает ликвидацию МСЭКов, введение проведения экспертиз в кластерных и сверхкластерных больницах, изменение порядка направления на комиссии и многое другое. УНН решил проанализировать, что именно предлагает Минздрав, удастся ли побороть старую коррумпированную систему и убрать кучу бумажек, которые необходимы для прохождения комиссии. 

Что такое МСЭК

Институт под названием медико-социальная экспертная комиссия, которую в народе уже давно называют "частной компанией", существует в Украине с 1992 года, когда пришла на замену советским врачебно-трудовым экспертным комиссиям. За годы своего существования МСЭК, к сожалению, уже стала синонимом слова "коррупция", особенно после начала полномасштабного вторжения. 

В последнее время члены МСЭКов стали некими ньюзмейкерами новостей о масштабных злоупотреблениях и коррупции. Как, например, чиновница МСЭК из Хмельницкой области, которая вместе со своим сыном - руководителем облуправления ПФУ - обогатилась на миллионы. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. 

В Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и главу облуправления ПФУ на незаконном обогащении на миллионы долларов4 октября 2024, 09:07 • 12344 просмотра

Также на прошлой неделе правоохранители установили, что председатель межрегиональной медико-социальной экспертной комиссии в Киевской области способствовал гражданам в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

Что же делает членов МСЭК такими влиятельными, а благодаря коррупционным злоупотреблениям и богатыми? Сначала разберемся, что такое МСЭК и для чего она нужна. 

Медико-социальная экспертная комиссия - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохранения после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

То есть именно МСЭК решает, есть ли у человека основания для установления группы инвалидности или нет. 

В Украине МСЭК находятся в ведении Минздрава и образуются по следующему территориальному принципу:

  • областные;
  • центральные городские в городе Киеве;
  • городские, межрайонные, районные.

Вероятно, раньше этого никто не замечал, но после полномасштабного вторжения прохождение МСЭК стало еще более бюрократическим и коррумпированным. Доходит до абсурдных ситуаций, когда человек без инвалидности - может получить группу, а человеку с инвалидностью необходимо доказывать, что он имеет основания для нее. 

Реформа МСЭК 

О реформе МСЭК почему-то активно начали говорить лишь после задержаний. На этом же фоне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас на действия МСЭК поступило 3 тысячи жалоб. 

Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий убежден, что коррупция в медико-социальных экспертных комиссиях является наследием Советского Союза. 

Итак, что предусматривает законопроект, который разработал Минздрав? Наверное, самое главное в этом документе является ликвидация медико-социальных экспертных комиссий как достаточно устоявшегося органа, а вместо этого предусматривается создание "экспертных комиссий по оцениванию повседневного функционирования лица" (ЭКОПФЛ). Отличительной чертой будет то, что состав таких комиссий будет формироваться индивидуального для каждого случая из числа врачей и специалистов по реабилитации в сфере здравоохранения. 

Функциями комиссии будет: 

  • направление при необходимости на дополнительное обследование функциональности структур и функции организма;
  • формирование результата оценивания повседневного повседневного функционирования лица на основании сведений о состоянии здоровья;
  • определение компенсаторов повседневного функционирования лица;
  • планирование и проведение повторного оценивания повседневного функционирования лица;
  • установление группы инвалидности, фиксирование причин и времени ее наступления в соответствии с документами, которые это подтверждают;
  • установление степени утраты профессиональной трудоспособности;
  • внесение в электронную систему здравоохранения сведений о результате проведенного оценивания повседневного функционирования лица. 

Предполагается также ликвидировать "медико-социальную экспертизу", которая проводится МСЭК, и заменить ее "оценкой повседневного функционирования человека" - вид медицинской экспертизы, проводимой экспертной комиссией лицу с ограничениями повседневного функционирования с целью определения уровней нарушения структур и функций оранизма человека, в том числе физических, психических, интеллектуальных, сенсорных, которые могут приводить к ограничению жизнедеятельности. 

Законопроектом предусматривается, что государство обеспечивает проведение и финансирование оценки повседневного функционирования человека. 

Планируется ликвидация медико-социальной экспертизы потери трудоспособности и устойчивых ограничений жизнедеятельности, а взамен ввести "медицинскую экспертизу по временной нетрудоспособности". 

Также предусматривается дополнение закона "Об охране здоровья" статьей 69-1 "Комплексная оценка ограничений жизнедеятельности и оценка повседневного функционирования лица", которая проводится с целью определения ограничений, препятствующих, или делают невозможным лицу выполнять повседневную деятельность способом и в объеме обычных для лица и приводит к ограничению жизнедеятельности. 

Отмечается, что комплексная оценка будет иметь следующие этапы: 

  • оценка повседневного функционирования человека;
  • оценка потребностей лица в социальных услугах, в соответствии с законом "О социальных услугах", которое осуществляется путем анализа документов, фактов и информации, собранных во время общения с лицом/семьей и их ближайшим окружением, а также полученных от юридических и физических лиц;
  • оценивание потребностей соискателя образования в образовательной сфере, что включает в себя формирование индивидуальной образовательной траектории;
  • оценивание потребностей в сфере занятости, включающее в себя определение уровня трудоспособности. 

Оценка повседневного функционирования лица проводится с целью определения наличия или отсутствия нарушений структур и функций организма. 

Оценка повседневного функционирования человека будет состоять из следующих этапов: 

  • выявление необходимости проведения оценки повседневного функционирования лица;
  • направление при необходимости на дополнительное обследование;
  • формирование результатов оценивания повседневного функционирования лица;
  • установление необходимости проведения других этапов комплексной оценки ограничений жизнедеятельности;
  • определение компенсаторов повседневного функционирования лица. 

Согласно законопроекту, "компенсаторы повседневного функционирования лица" - это совокупность лекарственных средств и медицинских изделий и вспомогательных средств реабилитации временного или постоянного применения/использования, назначаемых медицинскими работниками или специалистами по реабилитации. 

В случае принятия законопроекта, решения МСЭКов в период их работы остаются в силе, но их смогут пересмотреть в случаях, определенных Кабмином. 

Сами же МСЭКи продолжат выполнять свои полномочия до образования и начала деятельности экспертных комиссий по оцениванию повседневного функционирования лица в соответствующей области, а затем ликвидируются учредителем. 

Законопроект предусматривает, что проводить экспертизу будут в кластерных (многопрофильные больницы, которые будут обеспечивать потребность населения в лечении наиболее распространенных заболеваний) и сверхкластерных (специализирующихся на редких заболеваниях) больницах, где на месте есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования. 

Также направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев, с подтверждением их через электронную систему здравоохранения; предусмотрено введение электронного направления для прохождения экспертизы. 

Семейный или лечащий врач смогут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии (ВКК). 

В целом же законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины.

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что основной задачей является упрощение процессов в установлении инвалидности за счет формализации соответствующих критериев и урегулирования процедур; цифровизация прохождения экспертизы; введение прозрачных механизмов обжалования; изменение механизма финансирования медико-социальных экспертиз. 

В Минздраве надеются, что реализация начнется уже в 2025 году, и на это планируют специальную бюджетную программу "Обеспечение предоставления медицинских услуг по оценке повседневного функционирования лица", на которую в течение трех последующих лет необходимо будет по 458 млн 646,5 тыс. грн. 

Как все происходит сейчас 

Сейчас для того, чтобы попасть на МСЭК, необходимо пройти 9 кругов ада, ведь направление на него дают уже на ВКК. Сначала человеку, который хочет либо установить инвалидность, либо же продолжить группу, необходимо обратиться к семейному врачу, чтобы пройти диагностику, полное медицинское обследование и лечение. Полное медицинское обследование означает, что человек в течение пяти дней должен сдать нужные анализы и пройти всех профильных врачей, которые сделают выводы о его болезни. 

После обхода профильных врачей, который может длиться неделями, ведь запись к ним может быть расписана на месяцы вперед, человек снова обращается к семейному врачу. После заполнения кучи бумаг семейным врачом человеку необходимо обратиться в ВКК, и тут - сюрприз: необходимо снова ходить по кабинетам, на что может уйти много времени, чтобы получить заветную подпись от врача о прохождении профильных специалистов. 

Отметим, что справки о состоянии здоровья от узких специалистов, результаты анализов и других обследований действуют месяц, и если прийти на МСЭК, например, через полтора месяца, то человека могут отправить на повторное обследование. 

Уже якобы все, подпись есть, выводы врачей есть, но дальше необходимо идти на ВКК, которая первой принимает решение о наличии или отсутствии у человека инвалидности. 

Когда все члены комиссии согласуют результаты обследования и подпишут форму 088/о - человека направляют на медико-социальную экспертизу. Экспертиза должна состояться в течение пяти рабочих дней с тех пор, как ВКК направила направление пациента. 

Эта экспертиза должна не только подтвердить инвалидность человека, но и на основе обследований предоставить ему необходимый план лечения и реабилитации.

Уже на самом МСЭК человеку устанавливают, или не устанавливают инвалидность. Группу по инвалидности могут назначить от 1 до 3 лет, или же пожизненно. Существуют абсурдные случаи, когда человеку без кисти руки дают группу по инвалидности на год, и каждый год он должен обивать пороги больниц, чтобы заново подтвердить отсутствие конечности. Возможно, у МСЭК логика такая, что кисть за год отрастет? 

В Минздраве указывали, что общей целью реформирования медико-социальной экспертизы является определение потребностей человека и максимальное возвращение в социум с возможностью активной жизни и трудоустройства. 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что реформа МСЭК предусматривает точечные изменения, которые упрощают процесс прохождения МСЭК и должны предотвращать любые манипуляции, а также общая реформа экспертизы, которая предусматривает изменение медицинской и социальной части.

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Отметим, что Верховная Рада сделала шаг к точечной реформе МСЭК, приняв в первом чтении законопроект, который касается отдельных процедур прохождения медико-социальной экспертизы, в частности предлагается исключить обязанность лица проходить медицинский осмотр в МСЭК и предусмотреть право лица определять форму своего участия в заседании МСЭК (лично или онлайн).

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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