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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и главу облуправления ПФУ на незаконном обогащении на миллионы долларов

В Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и главу облуправления ПФУ на незаконном обогащении на миллионы долларов

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 09:07  •  3447 просмотра

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Руководительницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли почти 6 млн долларов наличными, недвижимость и другие активы на миллионы.

Чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.  Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Об этом рассказали в ГБР, передает УНН

Детали

Как сообщается, сын чиновника занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Правоохранители в рамках начатого уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки «уклонистов» с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты.

Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Также, правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновников принадлежат немалые состояния. Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также «накопила» почти 2,3 млн долларов США.

Как указали в ГБР, все эти состояния руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. 

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Следователи устанавливают ряд других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.

Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 УК Украины).

Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП