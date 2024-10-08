На Київщині судитимуть голову міжрайонної МСЕК: сприяв в отриманні ухилянтами групи інвалідності
Київ • УНН
На Київщині судитимуть голову МСЕК, який сприяв ухилянтам отримати групу інвалідності для відтермінування призову. Посадовець вносив фіктивні дані про захворювання, що дозволяло уникнути мобілізації.
Перед судом постане голова міжрайонної МСЕК Київської області, який сприяв в отриманні групи інвалідності для відтермінування призову до ЗСУ. Медичні висновки з фіктивними діагнозами надавали чоловікам мобілізаційного віку законні підстави для виїзду за кордон. Про це УНН повідомляє із посиланням на Національну поліцію.
Деталі
Як встановили правоохоронці, голова міжрегіональної медико-соціальної експертної комісії сприяв громадянам в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.
Достовірно знаючи про відсутність об’єктивних підстав для отримання чоловіками призовного групи інвалідності, посадовець вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. На їх підставі комісія приймала рішення про надання особам групи інвалідності. Це слугувало підставою для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон
Повідомляється, що під час обшуків у голови МСЕК правоохоронці вилучили понад 25 тисяч доларів, 1600 євро, копії медичних документів тощо. У вересні цього посадовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт стосовно голови міжрайонної МСЕК скерували до суду.
Максимальне покарання, яке йому може загрожувати - до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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