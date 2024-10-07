НАЗК повторно перевірить декларацію керівниці Хмельницького МСЕК Крупи

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочинає повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, у якої працівники Державного бюро розслідувань під час обшуків, як повідомляється, виявили лише готівкою майже 6 млн доларів, передає УНН із посиланням на НАЗК.

У НАЗК зазначили, що зазначеної суми готівки у деклараціях не зазначено.

"Такі нововиявлені обставини є підставою для повторної перевірки декларації попри те, що раніше НАЗК уже здійснило повну перевірку декларації за 2023 рік, встановило ознаки недостовірних відомостей та скерувало обґрунтований висновок до Національної поліції України для відповідного реагування", - йдеться у повідомленні.

В Агентстві наголосили, що результати повторної перевірки будуть оприлюднені на сайті НАЗК.

Керівницю Хмельницького МСЕК плануюють виключити зі складу депутатів облради

Нагадаємо

4 жовтня стало відомо, що посадовицю МСЕК та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.

5 жовтня правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

7 жовтня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для очільниці обласної МСЕК. Її взято під варту з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.