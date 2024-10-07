Керівницю Хмельницького МСЕК плануюють виключити зі складу депутатів облради
Київ • УНН
Тетяну Крупу, керівницю Хмельницького МСЕК, виключать зі складу депутатів обласної ради через підозру в незаконному збагаченні. "Слуга Народу" запустила процедуру імперативного мандата щодо Крупи.
Очільницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні на малі йони доларів, буде виключено зі складу депутатів обласної ради в рамках імперативного мандата. "Слуга Народу" запустила процедуру імперативного мандата щодо Крупи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Слуги народу".
Керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, буде виключено зі складу депутатів Хмельницької обласної ради в рамках імперативного мандата
Там також зазначили, що Тетяна Крупа не є і не була членом партії "Слуга Народу", а під час зборів політсили її було виключено з фракції "Слуги Народу" в Хмельницькій облраді.
Нагадаємо
4 жовтня стало відомо, що посадовицю МСЕК та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.
5 жовтня правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.
7 жовтня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для очільниці обласної МСЕК. Її взято під варту з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.