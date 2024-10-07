Руководительницу Хмельницкого МСЭК планируют исключить из состава депутатов облсовета
Киев • УНН
Татьяну Крупу, руководительницу Хмельницкого МСЭК, исключат из состава депутатов областного совета из-за подозрения в незаконном обогащении. «Слуга Народа» запустила процедуру императивного мандата в отношении Крупы.
Руководительницу Хмельницкого МСЭК Татьяну Крупу, которую подозревают в незаконном обогащении на малые йоны долларов, исключат из состава депутатов областного совета в рамках императивного мандата. "Слуга Народа" запустила процедуру императивного мандата по Крупе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Слуги народа".
Руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении, будет исключена из состава депутатов Хмельницкого областного совета в рамках императивного мандата
Там также отметили, что Татьяна Крупа не является и не была членом партии "Слуга Народа", а во время собрания политсилы она была исключена из фракции "Слуги Народа" в Хмельницком облсовете.
Напомним
4 октября стало известно, что чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.
5 октября правоохранители задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.
7 октября Печерский суд Киева избрал меру пресечения для руководительницы областной МСЭК. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.