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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководительницу Хмельницкого МСЭК планируют исключить из состава депутатов облсовета

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 13:13  •  3654 просмотра

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Татьяну Крупу, руководительницу Хмельницкого МСЭК, исключат из состава депутатов областного совета из-за подозрения в незаконном обогащении. «Слуга Народа» запустила процедуру императивного мандата в отношении Крупы.

Руководительницу Хмельницкого МСЭК Татьяну Крупу, которую подозревают в незаконном обогащении на малые йоны долларов, исключат из состава депутатов областного совета в рамках императивного мандата. "Слуга Народа"  запустила процедуру императивного мандата по Крупе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Слуги народа". 

Руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении, будет исключена из состава депутатов Хмельницкого областного совета в рамках императивного мандата

- говорится в сообщении «Слуги народа».

Там также отметили, что Татьяна Крупа не является и не была членом партии "Слуга Народа", а во время собрания политсилы она была исключена из фракции "Слуги Народа" в Хмельницком облсовете.

Напомним

4 октября стало известно, что чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.

5 октября правоохранители задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.

7 октября Печерский суд Киева избрал меру пресечения для руководительницы областной МСЭК. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаКриминал и ЧП