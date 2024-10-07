НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкого МСЭК Крупы

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начинает повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы, у которой работники Государственного бюро расследований во время обысков, как сообщается, обнаружили только наличными почти 6 млн долларов, передает УНН со ссылкой на НАПК.

В НАПК отметили, что указанной суммы наличности в декларациях не указано.

"Такие вновь открывшиеся обстоятельства являются основанием для повторной проверки декларации несмотря на то, что ранее НАПК уже осуществило полную проверку декларации за 2023 год, установило признаки недостоверных сведений и направило обоснованное заключение в Национальную полицию Украины для соответствующего реагирования", - говорится в сообщении.

В Агентстве отметили, что результаты повторной проверки будут обнародованы на сайте НАПК.

Руководительницу Хмельницкого МСЭК планируют исключить из состава депутатов облсовета

Напомним

4 октября стало известно, что чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.

5 октября правоохранители задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.

7 октября Печерский суд Киева избрал меру пресечения для руководительницы областной МСЭК. Она взята под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.