На Киевщине будут судить главу межрайонной МСЭК: способствовал в получении уклонистами группы инвалидности

ukenru
Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  11879 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  32126 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  25941 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  63565 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  91947 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  97278 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  112578 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
  •  116414 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Эксклюзив
В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
  •  121735 просмотра

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

Эксклюзив
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
  •  147018 просмотра

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп раскритиковал помощь Украине, сравнивая с выплатами пострадавшим от урагана в США

Трамп раскритиковал помощь Украине, сравнивая с выплатами пострадавшим от урагана в США

  •  102734 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о скоростной цели на Запорожье

Воздушные Силы предупреждают о скоростной цели на Запорожье

  •  102449 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  105576 просмотра
Вражеские войска проникли в Торецк, продолжаются ожесточенные бои - спикер ОТГ "Луганск"

Вражеские войска проникли в Торецк, продолжаются ожесточенные бои - спикер ОТГ "Луганск"

  •  24277 просмотра
Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

  •  100899 просмотра
публикации
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  32153 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  112579 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

  •  117853 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

  •  147019 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  122398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  105576 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  139743 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  111089 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  108751 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  113203 просмотра
Актуальное
На Киевщине будут судить главу межрайонной МСЭК: способствовал в получении уклонистами группы инвалидности

На Киевщине будут судить главу межрайонной МСЭК: способствовал в получении уклонистами группы инвалидности

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 11:23  •  1669 просмотра

Read in English

На Киевщине будут судить главу МСЭК, который способствовал уклонистам получить группу инвалидности для отсрочки призыва. Чиновник вносил фиктивные данные о заболевании, что позволяло избежать мобилизации.

Перед судом предстанет председатель межрайонной МСЭК Киевской области,  который способствовал в получении группы инвалидности для отсрочки призыва в ВСУ.  Медицинские заключения с фиктивными диагнозами предоставляли мужчинам мобилизационного возраста законные основания для выезда за границу.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию. 

Детали 

Как установили правоохранители, председатель межрегиональной медико-социальной экспертной комиссии способствовал гражданам в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

Достоверно зная об отсутствии объективных оснований для получения мужчинами призывной группы инвалидности, чиновник вносил в официальные документы фиктивные данные о заболеваниях. На их основании комиссия принимала решение о предоставлении лицам группы инвалидности. Это служило основанием для отсрочки от мобилизации и дальнейшего выезда за границу

- говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что во время обысков у председателя МСЭК правоохранители изъяли более 25 тысяч долларов, 1600 евро, копии медицинских документов и тому подобное. В сентябре этого чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт в отношении председателя межрайонной МСЭК направили в суд.

Максимальное наказание, которое ему может грозить - до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Image

НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкого МСЭК Крупы7 октября 2024, 16:27 • 14418 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kievКиев