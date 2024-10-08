На Киевщине будут судить главу межрайонной МСЭК: способствовал в получении уклонистами группы инвалидности
Киев • УНН
На Киевщине будут судить главу МСЭК, который способствовал уклонистам получить группу инвалидности для отсрочки призыва. Чиновник вносил фиктивные данные о заболевании, что позволяло избежать мобилизации.
Перед судом предстанет председатель межрайонной МСЭК Киевской области, который способствовал в получении группы инвалидности для отсрочки призыва в ВСУ. Медицинские заключения с фиктивными диагнозами предоставляли мужчинам мобилизационного возраста законные основания для выезда за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
Как установили правоохранители, председатель межрегиональной медико-социальной экспертной комиссии способствовал гражданам в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.
Достоверно зная об отсутствии объективных оснований для получения мужчинами призывной группы инвалидности, чиновник вносил в официальные документы фиктивные данные о заболеваниях. На их основании комиссия принимала решение о предоставлении лицам группы инвалидности. Это служило основанием для отсрочки от мобилизации и дальнейшего выезда за границу
Сообщается, что во время обысков у председателя МСЭК правоохранители изъяли более 25 тысяч долларов, 1600 евро, копии медицинских документов и тому подобное. В сентябре этого чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт в отношении председателя межрайонной МСЭК направили в суд.
Максимальное наказание, которое ему может грозить - до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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