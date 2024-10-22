Зеленский о докладах Ляшко и Жолнович на заседании СНБО по МСЭК: очень неубедительные
Киев • УНН
Президент Зеленский назвал доклады министров здравоохранения и соцполитики о нарушениях МСЭК неубедительными. Он требует ликвидировать МСЭК до конца 2024 года и цифровизировать процессы экспертизы.
Президент Владимир Зеленский назвал доклады министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра социальной политики Оксаны Жолнович во время заседания СНБО о нарушениях МСЭК, неубедительными, передает УНН.
Зеленский во время вечернего обращения напомнил, что провел СНБО по многочисленным фактам нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для чиновников.
«Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим надо тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована», - заявил Зеленский.
По его словам, был доклад на СНБО главы Службы безопасности Украины Малюка и министра внутренних дел Клименко относительно проверок и расследований, которые уже продолжаются.
«Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины», - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что отдельно надо пройтись по всем горизонталям местной власти.
Дополнение
Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.
Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.