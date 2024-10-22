ГБР о скандалах с МСЭК: какое наказание ожидает чиновников
Киев • УНН
ГБР будет расследовать случаи безосновательного предоставления инвалидности чиновникам. Будут проверять решения МСЭК по установлению инвалидности, возможны уголовные производства по разным статьям.
Государственное бюро расследований будет открывать уголовные производства в случае, если установят факт, что инвалидность дали безосновательно. Об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире «Мы-Украина», передает УНН.
Она напомнила о деле, когда разоблачили руководительницу МСЭК и ее сына, который занимает должность в управлении Пенсионного фонда, на незаконном обогащении и махинациях с медицинскими документами.
«Возникает вопрос: откуда такое состояние у человека, который работает в государственных органах? Ей объявлено подозрение в незаконном обогащении, сейчас проводится досудебное расследование. Эта тема остается актуальной и для ГБР. Сначала полномасштабного вторжения правоохранительный орган выявлял правонарушения в различных органах за незаконное обогащение, на примере ТЦК - Одесского военкома, который сейчас находится в СИЗО. Все сферы, которые влияют на обороноспособность нашей страны были в поле зрения ГБР», - сказала она.
По ее словам, правоохранительным органам поручено решение проверить решение этих медико-социальных комиссий по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.
«По результатам проверки, если будут подозрения, что человек работая в госорганах получил инвалидность незаконно, то это будет основанием уголовного производства. Это могут быть разные статьи Уголовного Кодекса Украины - подделка, мошенничество, незаконное обогащение и участие в организованной преступной группе. Наша задача - довести это дело до суда», - добавила Сапьян.
Уволены руководители профильного департамента Минздрава, который отвечает за координацию деятельности МСЭК - Шмыгаль22 октября 2024, 17:58 • 4795 просмотров
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Президент Владимир Зеленский назвал доклады министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра социальной политики Оксаны Жолнович во время заседания СНБО о нарушениях МСЭК, неубедительными.
Зеленский отмечал также, что должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины.
После чего Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку.