Уволены руководители профильного департамента Минздрава, который отвечает за координацию деятельности МСЭК - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль сообщил об увольнении руководства МСЭК и профильного департамента Минздрава. До конца года МСЭК ликвидируют, введут новую европейскую модель и пересмотрят необоснованные решения по инвалидности.
Уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Шмыгаль напомнил, что сегодня Президент Украины созвал заседание СНБО, на котором был принят ряд радикальных и одновременно очень системных решений.
«Первое. Во исполнение указа Президента до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель. Кроме этого, сегодня я поручил Министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и внедрение новой европейской модели», - сообщил Шмыгаль.
По его словам, второе решение, которое было принято во время СНБО и которое уже воплощено Министром здравоохранения, это ряд приказов об увольнении.
«В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК», - заявил Шмыгаль.
Как сообщает Шмыгаль, третье решение касается, того что будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, которые были выданы МСЭК, особенно это касается должностных лиц.
«Все проверки будут осуществлены в срок не позднее трех месяцев. Все эти меры должны быть реализованы оперативно, чтобы устранить позор, который происходит в МСЭК», - написал Шмыгаль.
Будем обсуждать и другие кадровые решения: Верещук о скандале с МСЭК22 октября 2024, 16:51 • 9820 просмотров
Дополнение
Президент Владимир Зеленский назвал доклады министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра социальной политики Оксаны Жолнович во время заседания СНБО о нарушениях МСЭК, неубедительными.
Зеленский отмечал также, что должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины.
После чего Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку.