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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Будем обсуждать и другие кадровые решения: Верещук о скандале с МСЭК

Будем обсуждать и другие кадровые решения: Верещук о скандале с МСЭК

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 16:51  •  251 просмотра

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Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук заявила о предстоящих кадровых решениях из-за нарушения МСЭК.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что в последующие дни будут еще обсуждения по кадровым решениям, которые будут иметь место из-за многочисленных фактов нарушений МСЭК. Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня состоялось заседание СНБО ... Вы видите первые кадровые решения, об этом тоже шла речь. В последующие дни мы будем обсуждать и другие кадровые решения, которые будут иметь место. Итак, президент был четкий и я очень надеюсь, что понятен для всех должностных лиц, участвовавших в заседании СНБО

- сказала Верещук.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский назвал доклады министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра социальной политики Оксаны Жолнович во время заседания СНБО о нарушениях МСЭК, неубедительными.

Зеленский отмечал также, что должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины. После чего Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку.

Зеленский о скандале с МСЭК: должна быть ответственность и кадровые решения в центральных органах власти22 октября 2024, 16:16 • 4846 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика