Зеленский о скандале с МСЭК: должна быть ответственность и кадровые решения в центральных органах власти

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что должна быть персональная ответственность и кадровые решения из-за ситуации с нарушениями, выявленными в МСЭК, передает УНН.

Есть сотни таких фактов, очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим надо тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных, именно системных изменений надо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности

Он отметил, что чиновникам, а именно в Минцифры и в цифровой команде Министерства обороны, есть возможности обеспечить соответствующие изменения.

Проблема не только в том, что чиновники делают себе инвалидность благодаря связям. Но и в том, что люди, которые получили настоящую инвалидность, в частности в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты

Президент подчеркнул, что времени, чтобы исправить это, у правительства немного.

Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти - в вертикали контроля за МСЭК. Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые организовали себе инвалидности