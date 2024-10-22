Зеленский о скандале с МСЭК: должна быть ответственность и кадровые решения в центральных органах власти
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о необходимости персональной ответственности и кадровых решений из-за нарушений в МСЭК. Он отметил важность цифровизации процесса установления инвалидности и полного аудита пенсий должностных лиц.
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что должна быть персональная ответственность и кадровые решения из-за ситуации с нарушениями, выявленными в МСЭК, передает УНН.
Есть сотни таких фактов, очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим надо тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных, именно системных изменений надо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности
Он отметил, что чиновникам, а именно в Минцифры и в цифровой команде Министерства обороны, есть возможности обеспечить соответствующие изменения.
Проблема не только в том, что чиновники делают себе инвалидность благодаря связям. Но и в том, что люди, которые получили настоящую инвалидность, в частности в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты
Президент подчеркнул, что времени, чтобы исправить это, у правительства немного.
Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти - в вертикали контроля за МСЭК. Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые организовали себе инвалидности
Дополнение
Президент Владимир Зеленский назвал доклады министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра социальной политики Оксаны Жолнович во время заседания СНБО о нарушениях МСЭК, неубедительными.
Зеленский отмечал также, что должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины. После чего Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку.
В Украине планируют ликвидировать МСЭК до 31 декабря. Зеленский требует разработать законопроект22 октября 2024, 15:29 • 10161 просмотр