Зеленський про скандал з МСЕК: має бути відповідальність та кадрові рішення в центральних органах влади

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що повинна бути персональна відповідальність та кадрові рішення через ситуацію з порушеннями, виявленими у МСЕК, передає УНН.

Є сотні таких фактів, очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних, саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності - сказав Зеленський.

Він зазначив, що урядовцям, а саме у Мінцифри та у цифровій команді Міністерства оборони, є можливості забезпечити відповідні зміни.

Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв’язкам. Але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що часу, щоб виправити це, в уряду небагато.

Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності - повідомив Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський назвав доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністра соціальної політики Оксани Жолнович під час засідання РНБО щодо порушень МСЕК, непереконливими.

Зеленський зазначав також, що повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України. Після чого Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подав у відставку.

В Україні планують ліквідувати МСЕК до 31 грудня. Зеленський вимагає розробити законопроект