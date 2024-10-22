Будемо обговорювати й інші кадрові рішення: Верещук про скандал з МСЕК
Київ • УНН
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила про майбутні кадрові рішення через порушення МСЕК.
Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що в наступні дні будуть ще обговорення щодо кадрових рішення, які матимуть місце через численні факти порушень МСЕК. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Сьогодні відбулося засідання РНБО...Ви бачите перші кадрові рішення, про це теж йшлося. В наступні дні ми будемо обговорювати й інші кадрові рішення, які матимуть місце. Отже, президент був чіткий і я дуже сподіваюсь, що зрозумілий для всіх посадовців, які брали участь у засіданні РНБО
Доповнення
Президент Володимир Зеленський назвав доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністра соціальної політики Оксани Жолнович під час засідання РНБО щодо порушень МСЕК, непереконливими.
Зеленський зазначав також, що повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України. Після чого Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подав у відставку.
Зеленський про скандал з МСЕК: має бути відповідальність та кадрові рішення в центральних органах влади22.10.24, 19:16 • 19854 перегляди