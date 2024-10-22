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Звільнені керівники профільного департаменту МОЗ, який відповідає за координацію діяльності МСЕК - Шмигаль

Київ • УНН

 • 23265 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про звільнення керівництва МСЕК та профільного департаменту МОЗ. До кінця року МСЕК ліквідують, запровадять нову європейську модель та переглянуть необґрунтовані рішення щодо інвалідності.

Звільнені керівники профільного департаменту МОЗ, який відповідає за координацію діяльності МСЕК - Шмигаль

Звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Шмигаль нагадав, що сьогодні Президент України скликав засідання РНБО, на якому було ухвалено низку радикальних і водночас дуже системних рішень.

"Перше. На виконання указу Президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель. Окрім цього, сьогодні я доручив Міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі", - повідомив Шмигаль.

За його словами, друге рішення, яке було ухвалено під час РНБО і яке вже втілено Міністром охорони здоров'я, це низка наказів про звільнення.

"Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК", - заявив Шмигаль.

Як повідомляє Шмигаль, третє рішення стосується, того що буде проведена перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців.

"Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК", - написав Шмигаль.

Будемо обговорювати й інші кадрові рішення: Верещук про скандал з МСЕК22.10.24, 19:51 • 20079 переглядiв

Доповнення

Президент Володимир Зеленський назвав доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністра соціальної політики Оксани Жолнович під час засідання РНБО щодо порушень МСЕК, непереконливими.

Зеленський зазначав також, що повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України.

Після чого Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подав у відставку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Андрій Костін
Рада національної безпеки і оборони України
Віктор Ляшко
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
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