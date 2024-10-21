Скандал із "інвалідностями": у Рівненській прокуратурі порахували, скільки їх співробітників мають "групу"

Керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький не має і ніколи не мав групи інвалідності, а пенсію він отримує за вислугою років. Крім того, серед усього колективу є 8 людей з інвалідністю. Про це заявила Рівненська обласна прокуратура, передає УНН.

"З огляду на широкий резонанс та численні маніпулятивні публікації в медіа та соцмережах повідомляємо, що керівник обласної прокуратури Андрій Рудницький не має і ніколи не мав групи інвалідності. Пенсію він отримує за вислугою років відповідно до вимог частини 1 статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" від 05.11.1991 № 1789-ХII в редакції Закону №2663-III від 12.07.2001 року", - заявили в прокуратурі.

Повідомляється, що загалом в органах Рівненської обласної прокуратури працює 288 працівників, з них 197 прокурорів, 60 держслужбовців та 31 робітник.

"Серед усього колективу є 8 людей з інвалідністю: 6 прокурорів, держслужбовець та робітниця. Один з прокурорів є людиною з інвалідністю з дитинства, інший отримав поранення під час захисту Батьківщини, яке стало підставою для отримання групи інвалідності, інші 4 мають такий статус через захворювання", - зазначається в повідомленні.

Також прокуратура прокоментувала ситуацію з пенсіонерами.

"Щодо пенсіонерів, то відповідно до Закону виплати за вислугою років отримують 29 прокурорів", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Рівненська обласна прокуратура заявила, що відкрита до перевірок і вже надали всі необхідні підтверджуючі документи Офісу Генерального прокурора.

Контекст

ЗМІ заявляли, що 51-річний керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький отримує понад 400 тис. грн пенсії нібито по інвалідності.

У декларації за 2022 та 2023 роки вказано, що Рудницький отримав 424 671 грн пенсії за кожен рік.

МОЗ скасував інвалідність 74 військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницьким МСЕК

Доповнення

Президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та фальшивими інвалідностями.

У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами. В інтерв’ю "Факти тижня" він заявив, що 80% з виявлених осіб з інвалідністю отримали цей статус до початку повномасштабного вторгнення.